В Санкт-Петербурге снова загорелась больница. Погиб пациент

В Санкт-Петербурге ранним утром среды произошел пожар в инфекционной больнице имени Боткина - загорелись постельные принадлежности. В результате отравления угарным газом погиб мужчина 1981 года рождения.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций РФ (МЧС).
"В 05:50 на втором этаже четырехэтажного корпуса, в боксе номер 11 (инфекционный гепатит) произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади 5 кв. метров", - цитирует заявление МСЧ ТАСС.
В мае в двух больницах Санкт-Петербурга и Москвы произошли пожары, причиной которых стали, вероятно, неполадки в работе аппаратов искусственной вентиляции легких. В огне погибли шесть человек.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!