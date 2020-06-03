В Санкт-Петербурге снова загорелась больница. Погиб пациент

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций РФ (МЧС).

"В 05:50 на втором этаже четырехэтажного корпуса, в боксе номер 11 (инфекционный гепатит) произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади 5 кв. метров", - цитирует заявление МСЧ ТАСС.

В мае в двух больницах Санкт-Петербурга и Москвы произошли пожары, причиной которых стали, вероятно, неполадки в работе аппаратов искусственной вентиляции легких. В огне погибли шесть человек.