Строительство Лиепайской тюрьмы в следующем году концептуально поддержано

Поясняя необходимость этих изменений, министр юстиции Янис Борданс указал на то, что проект находится в высокой стадии готовности, то есть для начала его реализации не нужно проводить большого количества дополнительных работ.

Также министр указал на возможные положительные последствия этого строительства для экономики Лиепаи.

В информационном сообщении говорится, что министерство до 15 июня должно заключить соглашение с ГАО Tiesu namu aģentūra об организации процесса строительства новой тюрьмы.

Строительство тюрьмы Новая консервативная партия под руководством Борданса и раньше продвигала как свой бюджетный приоритет, однако из-за нехватки денег проект был отложен. Когда начались дискуссии о стимуляции экономики после кризиса Covid-19 посредством реализации различных строительных и инфраструктурных проектов, неофициально прозвучало, что среди этих проектов может быть и проект строительства тюрьмы.

По расчетам министерства, в ближайшие годы в результате строительства в госбюджет в виде налогов вернется от 30 до 50 млн евро, "не считая позитивных экономических и социальных последствий реформы мест заключения, которая невозможна без адекватной инфраструктуры".

Кроме того, после начала эксплуатации новой тюрьмы расходы государственного бюджета на содержание старой инфраструктуры значительно уменьшатся, подчеркивает министерство.

В настоящее время в Латвии насчитывается девять мест лишения свободы, шести из которых более 118 лет, кроме того, ни одно из этих зданий не строилось в качестве тюрьмы, все они были соответствующим образом адаптированы, заявляет министерство, добавляя, что реализация проекта такого масштаба обеспечит более эффективное исполнение приговоров, в том числе успешную ресоциализацию заключенных.

Министерство юстиции обещает, что общая стоимость проекта, включая проектирование, строительство, надзор за строительством, необходимое оборудование и налоги, не превысит 147 млн евро, ранее указанных в решении Кабинета министров о строительстве Лиепайской тюрьмы.

Лиепайская тюрьма будет рассчитана на 1200 заключенных. Весь комплекс будет включать в себя восемь зданий. Планируется, что общая площадь территории составит 305 116 кв. метров, общая площадь застройки - 64 053,7 кв. метра, а общая площадь помещений - 51 092 кв. метра.