Аварийная посадка самолета в Адажи: следствие раскрывает причины происшествия

Таким образом, в связи с выявленными причинами несчастного случая, связанными с допущенными ошибками во время технического обслуживания воздушного судна, Бюро дало рекомендацию по безопасности организации по поддержанию летной годности YourCam. Бюро рекомендует рассмотреть возможность проведения маркировки соединений электрических проводов во время технического обслуживания, чтобы сделать возможное развитие процесса откручивания электрических проводов более заметным и исключить откручивание болтов соединений во время эксплуатации воздушного судна.

По мнению Бюро, маркировка соединений способствовала бы быстрому и эффективному выявлению свободных или недостаточно закрепленных соединений, включая электрические провода, соединения заземления и другие критические крепления, что может привести к серьезным рискам безопасности, особенно в одномоторных самолетах.

Кроме того, Бюро рекомендует эксплуатанту воздушного судна - школе пилотов Eriva при проведении летной подготовки в процедуре предполетной подготовки воздушного судна особо выделить и обратить внимание на фиксацию электрических проводов и маркировку креплений, а также необходимость соответствующего освещения.

В Бюро отметили, что процедура предполетной подготовки воздушного судна производителя предписывает проверить, все ли части воздушного судна были надлежащим образом прикреплены и присоединены. Повышенное внимание к этому аспекту уменьшило бы вероятность пропустить потенциальное ослабление креплений.

Расследование, проведенное Бюро по расследованию несчастных случаев и инцидентов на транспорте, не связано с установлением вины или ответственности лица.

RUS TVNET сообщал, что в прошлом году 4 мая, по техническим причинам вынужденную посадку на Таллиннском шоссе в Адажи совершил самолет гражданской авиации Tecnam P2008 JC, в котором находились два человека.

На снятом очевидцем видео видно, как самолет приземляется на проезжей части Таллиннского шоссе, двигаясь со стороны Риги. Приземлившись, самолет вливается в поток машин, но его левое крыло слегка задевает дорожный знак посреди дороги, что меняет траекторию движения самолета, заставляя его выехать на встречную полосу, однако он успешно избегает столкновения с машинами.