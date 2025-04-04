Госсекретарь США Марко Рубио заявил на встрече, что Трамп вряд ли будет долго терпеть тактику промедления российского диктатора Владимира Путина, сообщило агентство DPA, ссылаясь на слова участников встречи.

Рубио сказал, что терпение Трампа может иссякнуть через несколько недель. Но пока неясно, как США отреагируют в ситуации, если Россия продолжит затягивать мирный процесс.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал быстро прекратить войну в Украине, но, несмотря на переговоры с обеими сторонами, соглашение о перемирии так и не было достигнуто. Путин отверг предложенное США 30-дневное прекращение огня.

"Путин продолжает уклоняться, продолжает увиливать", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, добавив, что Путин мог бы согласиться на прекращение огня, но вместо этого он продолжает бомбить Украину, ее гражданское население и энергетические объекты.

Россия обязана ответить Соединенным Штатам, подчеркнул министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

В конце прошлой недели после игры в гольф с Трампом президент Финляндии Александр Стубб заявил, что президент США становится все более нетерпимым к России, но не стал комментировать, каковы могут быть последствия этого.