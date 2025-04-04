Фото Госполиция просит помощи в выяснении личности погибшего неизвестного

Следователи Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции пытаются выяснить личность неопознанного трупа.
Тело неизвестного мужчины было найдено 28 марта 2025 года в районе деревни Терехово Залесской волости Лудзенского края, недалеко от хутора Ludmilas mājas, в лесном массиве. Его обнаружили во время лесозаготовительных работ.
Полноразмерная фотография трупа не публикуется из-за частичного скелетирования.
Госполиция призывает изучить фотографии одежды погибшего - куртки и ботинок.
Галерея: Фото одежды, которая была на неизвестном погибшем
Если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет установить личность этого человека, сообщите в Госполицию по телефонам 112, 65703822, 20255528 либо по электронной почте: ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv; arturs.frolovs@latgale.vp.gov.lv; katerina.belobokova@latgale.vp.gov.lv. Или обратитесь в ближайший полицейский участок.
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