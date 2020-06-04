Латвийский бренд Amoralle выпустил социальный ролик о равенстве, но его "разнесли". В чем дело?

В уже удаленном видео принимали участие некоторые латвийские знаменитые женщины. Среди них: Саманта Тина, Ольга Раецка, Илзе Кузуле-Скрастиня, Санда Деюс, Дарта Даневича, Марта Григале, Кристине Ополайс, Патриша, Рези Калниня и другие. Все они исполняли песню Джона Леннона Imagine.

В описании к видео было сказано: "В этом всем - мы вместе. Мы - женщины. У этого есть значение. Мы стоим вместе. Мы верим в человечность людей. Мы верим в силу, мягкость женщин. Мы не поддерживаем насилие, агрессию и несправедливость. Мы верим в равенство. У каждой жизни есть значение. Спасибо всем нашим дорогим друзьям, которые находятся дома, но объединены любовью".

Цель выступить за равенство, похоже, потерпела неудачу, поскольку несколько пользователей соцсетей осудили бренд за такое действие. Например, один комментатор высказался:

"Абсолютное неуглубление в проблему, и потому многие приняли это видео за издевательство над текущей ситуацией в мире. Единственной целью этого видео было представить бренд и публичный образ каждой из этих персон.

Что Amoralle действительно делает, чтобы стать инклюзивным брендом?

Производит одежду с чрезмерно завышенной ценой одного размера только для стройных женщин, надавливая на женственность и комплексы, что ты можешь быть женщиной только через сексапильность, хихиканье, нытье и бархатные пеньюары? Где это equality (равенство - прим. ред.) в вашем бренде, где нет ни другой расы, ни моделей plus size, ни крохи реальности. Выйдите наконец из своего розового пузыря".

Комментатора поддержал ряд пользователей. Многие из них отмечали, что бренд в этот раз заслужил свое название Amoralle (созвучно с "аморально" - Прим.ред.).

Ir tādas dienas, kad zīmoli attaisno savu nosaukumu. — alise zarina (@phronemophobe) June 3, 2020

Также участницы ролика - Дарта Даневича и Санда Деюс - пояснили, что снять и прислать видео просили в марте и апреле в связи с Covid-19. Инфлюенсер Агния Григуле также отметила, что ролик планировалось выпустить в связи с #ОстаньсяДома. Это наводит на мысль, что с участницами видео время выхода и значение ролика не согласовали.

"Спасибо Amoralle за красивое и вдохновляющее видео. Добавлю его к этому твитту на случай, если оно исчезнет. Исчезновение такой красоты - было бы действительно болезненной утратой.

Paldies Amoralle par skaisto un iedvesmojošo video https://t.co/GUz3IRnZiV Pievienošu to arī šim tvītam gadījumā, ja tas pazūd. Tādas dailes pazušana būtu tiešām sāpīgs zaudējums. pic.twitter.com/FZ4fmn0YO8 — Dirsā Līdējs (@dirsalidejs) June 3, 2020

Вечером того же дня владелица бренда Инесе Озолиня опубликовала сообщение как в своем, так и профиле бренда:

"Хотел как лучше - получилось как всегда!

Хочу публично извиниться перед всеми, чьи чувства были задеты видеороликом опубликованным в соцсетях Amoralle. Также хочется извиниться перед дамами, которые были вовлечены в этот скандал!" - начала свое сообщение женщина, отметив, что видео действительно создавалось в марте.

Озолиня также добавила, что было "ошибкой публиковать его именно сегодня". Женщина сказала, что у видео не было подтекста, связанного с текущей ситуацией в мире.

"Создавая видео, мы хотели выразить женскую солидарность и любовь, поощряя и поддерживая друг друга, поскольку это время сильнее всего показало, что все мы в этом мире действительно являемся одной семьей", - отметила Озолиня.

Напомним, это не первый скандал, связанный с брендом. В декабре прошлого года модель Мара Слея объявила о том, что прерывает свое многолетнее сотрудничество с брендом Amoralle.