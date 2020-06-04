Илзе Винькеле о декриминализации марихуаны: это нужно сделать, это лишь вопрос времени

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в передаче с Хореном Сталбе "Rullē ar Horenu" рассказала о своем мнении по поводу марихуаны, а также прокомментировала, пробовала ли она ее сама.
Хорен задал министру вопрос о том, что она думает о декриминализации марихуаны.
"Это нужно сделать. Я в этом уверена. Также как и с признанием однополых отношений, это лишь вопрос времени", - была категорична Винькеле.
Министр добавила, что будет необходимо принять во внимание и утверждения врачей, что "курение травки приводит к дырам в мозгах", однако, по ее мнению, стоит начать с декриминализации, а затем продолжить легализацией в медицинских целях.
"В отличие от Covid-19, по поводу легализации есть, где посмотреть примеры, можно даже наблюдать за эффектами, что она дает обществу", - отметила министр.
Сталбе задал Винькеле вопрос и о том, курила ли она сама марихуану.
"В Латвии, как мы знаем, сейчас это нелегально, таков мой ответ", - со смехом указала министр.
Смотрите выпуск передачи на латышском языке:
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