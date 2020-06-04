Россия начала раздавать свои паспорта гражданам соседних стран

Во время коронакризиса в России одобрили новый Закон о гражданстве, которым бывшим гражданам СССР и другим иностранцам упростили выдачу российского паспорта в качестве второго гражданства. Отказа от первого гражданства больше не требуют, пишет Rus.Postimees.
"Идея заключается в том, что бывшим гражданам СССР больше не нужно отказываться от своего гражданства, чтобы стать гражданином России, - объяснил московский корреспондент ERR Антон Алексеев. - Для того чтобы получить российское гражданство, теперь не нужно прожить в России определенное количество лет и иметь там источник дохода".
Газета "Коммерсант", которая следила за принятием значительно упрощающего получение российского гражданства закона, отмечает, что теперь в стране действительно вводится так называемая система множественных паспортов. Она начнет действовать с июля – через 90 дней после провозглашения закона, которое произошло 24 апреля.
Подготовительная работа по изменению Закона о гражданстве началась еще в 2018 году, когда в Москве приняли новую концепцию государственной миграционной политики (до 2025 года), на основании которой хотят "открыть Россию для всех, кто желает здесь жить и работать, упростить правила въезда, в том числе выдачу виз, а также предоставление российского гражданства".
В концепции отмечается, что государственная миграционная политика должна быть направлена на то, чтобы при наличие желания предоставить возможность переезда в Россию тем людям, которые "могут включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправным членом российского общества".
Конкретную рабочую группу для внесения поправок в Закон о гражданстве создали в марте 2019 года по распоряжению президента Владимира Путина. Цель Кремлем была поставлена одна: получить для России как можно больше новых граждан - от пяти до десяти миллионов.
"Главным образом речь шла о том, чтобы признать недействительным пункт "г" первой части 13-й главы закона "О российском гражданстве", в котором говорилось, что одним из условий получения российского гражданства является отказ от прежнего гражданства", - написал "Коммерсант". Кроме того, изменили и требование о том, что до подачи ходатайства о получении гражданства иностранец должен прожить в России пять лет подряд, а также требование, что он должен доказать, что в состоянии прожить.
Двойных граждан придется "ЗА-ЩИ-ЩАТЬ!"
Вице-спикер Госдум Петр Толстой сказал в феврале, когда "Коммерсант" написал о планирующемся изменении закона, что этим действительно хотят заняться в ускоренном порядке.
"К окончанию весенней сессии мы хотим закрыть этот вопрос, так что все желающие смогут стать гражданами России. А после - что сделает Россия? Она начнет своих граждан за-щи-щать", - сказал Толстой, произнеся последнее слово по слогам.
Над законом действительно работали в ускоренном порядке: голосования в Думе и Верхней палате прошли во время чрезвычайного положения, когда депутаты собирались лишь в определенные дни недели.
Другой член парламента, руководитель комитета по делам ООН Леонид Калашников, который входил в созданную президентом рабочую группу Закона о гражданстве, отметил, что именно он был тем, кто год назад обратился к Путину и посоветовал изменить закон: "Речь уже шла о том, чтобы расширить право [на двойное российское гражданство] по всему миру, без исключений".
Именно после обращения Калашникова дошли до рабочей группы и изменения закона, на основании которого человеку не нужно для получения российского гражданства отказываться от своего прежнего гражданства, утверждает депутат, по словам которого, новый закон является революционным: "Этого ждут все соотечественники (говорящие на одном языке? - ред.)".
"Он [закон] позволяет "паспортизировать" живущую за границей диаспору, - отметил депутат Константин Затулин. - Они хотели получить российское гражданство, но не могли, поскольку должны были отказаться от гражданства по месту жительства. Миллионы русских, которые живут за границей, хотели стать гражданами Российской Федерации".
По словам Затулина, он слышал, что стать гражданами России – без отказа от прежнего гражданства – хотели и иностранцы.
"Были случаи, когда немцы, которые когда-то уехали из России или Казахстана (в том числе, поволжские немцы, которые во время перестройки уехали в Германию – ред.), обращались к нам. У них в Германии достаточно большая община, но не все, что там происходит, им нравится. Переехали в одну [страну], теперь в другую. Они хотели бы вернуться, но не хотят закрывать для себя дверь в Германию: хотят быть гражданами России, но не терять гражданство Германии", - сказал он. Также и жители Приднестровья, которые не могут получить российское гражданство, поскольку у них есть и гражданство Молдовы, от которого они не хотят отказываться.
Для жителей Донбасса получение гражданства президент Путин упросил своим постановлением еще в 2019 году. В прошлом году бессрочными сделали и виды на жительство и работу в России, которые раньше выдавали на пять лет.
Цель – три соседа и Молдова
Согласно новому закону, стать российским гражданином в упрощенном порядке теперь могут и граждане других стран, которые живут в России, находятся в браке с российским гражданином, и у которых в браке имеются несовершеннолетние дети. А также граждане других стран, у которых хотя был один из родителей является российским гражданином и живет в России.
И совершеннолетние, у которых когда-то было гражданство Советского Союза, и которые проживают в так называемых постсоветских республиках, и у которых имеется гражданство этих стран.
Гражданство России предоставляется проще и иностранным студентам, которые учились в России и остались там работать. У них есть право подать ходатайство о получении паспорта, если они после получения диплома проработали в России один год, раньше для этого требовались три года.
Руководитель Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России Валентина Казакова, которая тоже принимала участие в работе рабочей группы, сказала "Коммерсанту", что, упрощая процедуру получения гражданства, прежде всего, имеют в виду граждан Молдовы, Казахстана, Украины и Беларуси: "Они наши соседи и количество жителей этих стран, которые хотят стать гражданами России, постоянно увеличивается".
2020 год станет для России годом крупнейшей натурализации, предсказал адъюнкт-профессор демографии Высшей школы экономики (Москва) Никита Мкртчан изданию RBK: "Все делается для того, чтобы упростить процесс натурализации для граждан стран, находящих в культурной близости к России".
Решение демографических проблем
Увеличивая количество своих граждан, Россия хочет решить и демографические проблемы, написал англоязычный новостной портал The Moscow Times.
Согласно предположению ООН, при сохранении нынешних тенденций население России к 2100 году может сократиться наполовину: по черному сценарию с нынешних 144,5 миллиона до 84 миллионов.
С января по март 2020 года иностранцам было выдано 161 170 паспортов, за тот же период 2019 года – 63 249, показывает иммиграционная статистика МВД России. Две трети получателей паспортов (108 500) были граждане Украины, отметил RBK, опираясь на данные консультационной фирмы Finexpertiza. В период 2016-2019 годов украинцы среди новонатурализованных граждан России составляли меньше половины. (В 2019 году президент Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Восточной Украины, которую контролируют прорусские сепаратисты, а после расширил на жителей территорий, контролируемых центральной властью Украины – Н.Р.)
Количество получающих гражданство путем натурализации в России увеличилось с 2017 года, и удвоилось в 2018 и 2019 годах – до 497 800, показывает база данных МВД.
На основании упрощенных правил миграции, принятых в апреле этого года, Россия надеется получить 10 миллионов новых граждан, главным образом, за счет русскоязычных жителей постсоветских республик.
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