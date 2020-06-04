Россия начала раздавать свои паспорта гражданам соседних стран

2020 год станет для России годом крупнейшей натурализации, предсказал адъюнкт-профессор демографии Высшей школы экономики (Москва) Никита Мкртчан изданию RBK: "Все делается для того, чтобы упростить процесс натурализации для граждан стран, находящих в культурной близости к России".

Решение демографических проблем

Увеличивая количество своих граждан, Россия хочет решить и демографические проблемы, написал англоязычный новостной портал The Moscow Times.

Согласно предположению ООН, при сохранении нынешних тенденций население России к 2100 году может сократиться наполовину: по черному сценарию с нынешних 144,5 миллиона до 84 миллионов.

С января по март 2020 года иностранцам было выдано 161 170 паспортов, за тот же период 2019 года – 63 249, показывает иммиграционная статистика МВД России. Две трети получателей паспортов (108 500) были граждане Украины, отметил RBK, опираясь на данные консультационной фирмы Finexpertiza. В период 2016-2019 годов украинцы среди новонатурализованных граждан России составляли меньше половины. (В 2019 году президент Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Восточной Украины, которую контролируют прорусские сепаратисты, а после расширил на жителей территорий, контролируемых центральной властью Украины – Н.Р.)

Количество получающих гражданство путем натурализации в России увеличилось с 2017 года, и удвоилось в 2018 и 2019 годах – до 497 800, показывает база данных МВД.

На основании упрощенных правил миграции, принятых в апреле этого года, Россия надеется получить 10 миллионов новых граждан, главным образом, за счет русскоязычных жителей постсоветских республик.