"Россия - очень странная страна": Лиза Монеточка и ее удивительный музыкальный мир

Лиза Монеточка ФОТО: скриншот видео

Музыкант, композитор и автор песен Монеточка впервые о себе заявила в 2016 году. Она выступала с такими артистами, как Noze MC и Гнойный. Популярность сначала пришла к Лизе из ее YouTube-канала.

Сама девушка родом из Екатеринбурга. В 2016 году из-за любви к классическому кинематографу она поступила на заочное отделение во ВГИК в Москве на специальность "продюсирование".

В российской столице ей жить довольно одиноко. В Екатеринбурге у нее семья и любимые коты. В 2018 году Лиза рассказывала, что ее мама работает в туризме, папа - строителем в разных компаниях.

"Мой папа - фанат "Ленинграда", - признавалась не раз Монеточка.

По ее словам, у него был CD-диск, который он слушал каждый раз по дороге на дачу.

"Мама говорила: "Выключи, Андрей!". А он говорил: "Нет, пусть дочь растет сурово, пусть знает жизнь".

Возможно, именно своеобразно сформированный музыкальный вкус повлиял на девушку и она стала писать такие многослойные песни с глубокой иронией, которые стали нравиться взрослому поколению.

"Взрослым людям нравится моя музыка по той причине, по которой они смотрят My Little Pony... Это очень приятно, весело и цветасто. И в то же время там есть какая-то мораль. Мне кажется, что мою музыку взрослые дяденьки слушают по той же причине", - сказала Монеточка в интервью телеканалу "Дождь".

Ей кажется, что старшему поколению интересно то, как она смотрит на мир, что у нее происходит.

В своих песнях Лиза говорит о современной России, транслирует свой взгляд на происходящее ну и, конечно, рассуждает о любви. В своем стиле, ненавязчиво и нетривиально.

К примеру, в песне "Русский ковчег" она заложила ироничность в излишнем патриотичном пафосе.

"Я здесь живу. Это очень странная страна, как мне кажется... Я ее [Россию. - Прим. ред.] считаю странной. Я считаю странным, что она уже столько лет такая огромная махина. Почему ей не развалиться, как в Европе все разваливается? Почему она держится?" - задается вопросом Лиза.

В интервью "Дождю" Монеточка также призналась, что, к примеру, быть гостьей Андрея Малахова для нее ничего не значит. Хотя ее мама (которая является и директором) думает иначе.

Лиза Монеточка ФОТО: скриншот видео

Кроме того, Лиза рассказала о своем отношении к выступлениям на корпоративах. Ей это не нравится, ведь на них случайная аудитория - люди пришли совсем не на нее. Они стоят и слушают, а потом едят салат. Девушка отметила, что согласилась бы на такое только за "очень большие деньги".

В мае 2018 года она выступила на шоу "Вечерний Ургант" с песней "Каждый раз". Иван Ургант, представляя певицу, заявил, что "некоторые из критиков" считают новый альбом Монеточки "Раскраски для взрослых" "одним из главных русскоязычных альбомов этого года".

Журналист "Медузы" Александр Горбачев считает, что учеба во ВГИКе не помешала Елизавете заниматься музыкой - напротив, ее подход стал более профессиональным.

В интервью Сергею Минаеву Монеточка рассказала о своем отношении к популярности:

"Известность будит во мне противоречивые чувства. Они переплелись в какой-то клубок, и я не понимаю, как его распутать. Но самое главное - люди слушают мои песни, и я счастлива. Чего еще желать?".

Она также указала, что поклонники есть и даже караулят ее у дома.

Речь зашла и о 90-х, про которые тоже спела Лиза.

"Мне рассказывали настолько ужасные вещи, что я даже не могла в них поверить. Для меня 90-е - что-то вроде сказки, которую рассказывают на ночь. И я должна чувствовать некую вину перед родителями за то, что в меня не стреляли бандиты. Мне кажется, все родители так говорят детям про свою молодость - мол, это было тяжело и страшно, а тебе все досталось даром", - считает она.

Лиза объяснила, что попала в шоу-бизнес, но "не стала своей".

"Скорее, я эдакая экзотическая зверюшка, которую приводят на показ. Особенно я ощутила это на "Кинотавре", - сказала она в интервью Esquire.ru в июне 2018 года.