"Я не мать Тереза": украинка о том, почему она стала суррогатной матерью

- Если честно, я шла туда не потому, что я такая себе мать Тереза и хочу помочь какой-то бездетной паре. Я в первую очередь шла заработать денег - скажу правду и не буду бросаться громкими словами. Мы сейчас общаемся с родителями, они мне очень благодарны. Да, мне приятно, что я им помогла. Но в первую очередь я шла туда для своих целей.

- То есть вы не считаете, что суррогатное материнство - это эксплуатация женщины?

- Когда женщина туда идет, она знает, на что она идет. И ради чего. Вот зачем я туда пошла - я хочу заработать денег. Я хочу себе купить машину или сделать ремонт. Мне назвали сумму: "Такая-то сумма тебя устраивает?" Я знаю, на какую сумму я рассчитываю, и я знаю, что я за эти деньги приобрету. Никакой эксплуатации я тут не вижу.

- На что вы потратили свои гонорары?

- После первой программы я купила половину трехкомнатной квартиры, после второй - половину двухкомнатной. Потом я их продала, купила однокомнатную. И вот я и ее продала, потом получила деньги за третью программу, мы купили дом в Харькове, две машины. Я бы такие деньги никогда не заработала за все эти годы.

- Насколько вам было тяжело - психологически и физически?

- Во время первой программы мне было сложно. Когда у тебя токсикоз, когда ты не можешь никуда выйти, с тобой маленький ребенок, податься некуда. Я сидела в четырех стенах. Тогда, конечно, было сложновато. Потом, во время второй, третьей программы ты уже точно знаешь, на что ты идешь, что тебя ждет в эти месяцы. И оно уже легче дается.

Во второй программе я грудью кормила "суррогатного" ребенка. Потом мне таблетки никакие не помогали, чтобы молоко перегорело. Это заняло много времени. Но серьезных проблем со здоровьем не было. Я даже ни одного зуба за все пять родов не потеряла. Как вот у девочек обычно - волосы лезут, зубы выпадают. Ничего такого не было.

Самым неприятным было то, что часто нужно было ездить в клинику, сдавать анализы и делать уколы. Я уколов боюсь. Кровь из вены когда берут, не боюсь, а вот уколов боюсь.

- Что это были за уколы?

- Гормональные. Прогестерон они колют.

- Были какие-то ограничения на время беременности?

- Там только беречь себя и кушать можно было - а больше ничего нельзя. Половой жизнью жить нельзя, курить, пить.

- Как ваш нынешний муж отнесся к тому, что вы вынашивали чужого ребенка?