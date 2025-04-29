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Фото В Риге пройдет спектакль "Солнечная линия" с Александром Гудковым

Спектакль "Солнечная линия" с Александром Гудковым
Спектакль "Солнечная линия" с Александром Гудковым Фото: Пресс-фото

Премьера спектакля "Солнечная линия" приглашает зрителей на глубокий, ироничный и яркий разговор о самом важном - о близости, понимании и проблемах общения между людьми.

"Солнечная линия" - напряженный диалог двух людей, который раскрывает механизмы, мешающие мужчине и женщине по-настоящему видеть и слышать друг друга. Супруги в исполнении Натальи Еприкян и Александра Гудкова - известных артистов, ведущих, звезд проекта Comedy Woman, - застревают в своем доме до самого утра, пытаясь преодолеть семейный кризис.

Только откровенный разговор, в котором привычные роли размываются, способен помочь им пересечь "солнечную линию" - символическую границу между ними. Постепенно личная история перерастает в размышления о глобальной проблеме коммуникации между людьми в современном мире.

Галерея: Спектакль "Солнечная линия"

Особенности постановки

Пьесы Ивана Вырыпаева славятся узнаваемым ритмом монологов и диалогов, тонкой самоиронией и неожиданными трагическими поворотами, передающими всю палитру человеческих эмоций - от страха и горечи до радости и веселья.

В постановке используется ненормативная лексика, которая является важной художественной составляющей оригинального произведения.

Спектакль состоится 3 июня 2025 года в Доме Рижского Латышского общества.

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