Дочь рок-звезды Мика Джаггера и супермодели 1970-х годов Джерри Холл, кажется, взяла лучшее от родителей. Джорджия выросла и смогла самостоятельно построить карьеру. Рассказываем о звездной дочке!

Семья и детство

Отношения Джерри Холл и Мика Джаггера начались, когда они оба были несвободны. Влюбленные тщательно скрывали свои отношения, поначалу это можно было назвать простой интрижкой. Но это оказалось не так: союз Холл и Джаггера просуществовал более 10 лет, после чего они сыграли свадьбу. Брак испортила любовь артиста к женщинам: в 1999 году выяснилось, что у звезды роман с бразильской моделью Лучаной Хименес, которая уже находилась в положении. В результате брак Джерри и Мика даже был признан недействительным.

Фото мамы:

Джорджия Мэй Джаггер появилась на свет в 1992 году. У нее есть сестра Элизабет, а также братья Джеймс и Габриель. Росла она в Лондоне. Уже с детских лет Джорджия восхищалась мамой, мечтая пойти по ее стопам. В 2008 году она попала в агентство Independent Models.

В одном из интервью, говоря о детстве, Джорджия призналась, что она не до конца понимала, кто ее родители. Ей было известно, что папа - музыкант, он брал с собой дочь на концерты и в турне. Когда девочке было 12 лет, она начала пользоваться помадой. Папа попытался возразить ей, на что Джорджия ответила:

"Ты используешь больше косметики, чем я!". Это любимая история девушки. Она отмечает, что никогда не забудет фотографию отца с голубыми тенями.

Турне родителей заменяло ей, сестре и братьям летние лагеря. Дети играли в гримерных, а иногда им с сестрой даже давали работу:

"Мы будили команду по утрам, чтобы делать макияж. Это было очень интересно для маленьких девочек".

Моделинг

Карьера модели Джорджии стартовала в 16 лет. В родной Великобритании ее снимки можно встретить практически на каждом углу!

В 2009 году Джаггер стала лицом Hudson Jeans. Откровенные кадры рекламной кампании заставили мир моды обратить внимание на девушку, хотя на тот момент она все еще являлась только дочерью известных родителей. Вскоре Джорджия была приглашена закрывать показ Chanel, а также ей предложили стать лицом рекламной кампании косметики Rimmel London. Джаггер получила звание "Модели года" по версии британского совета моды.

В 22 года девушка переехала в Нью-Йорк и очень боялась незнакомого города. К счастью, с ней перебралась сестра Лиззи, которая тоже стала моделью.

После этого последовало скандальное участие в рекламе Louis Vuitton, где Джорджия снималась вместе с Карой Делевинь. Модели играли девушек легкого поведения:

Джаггер также стала лицом парфюма Just Cavalli от именитого бренда Roberto Cavalli.

В последние годы у звезды много работы. В копилке ее достижений сотрудничество с такими брендами, как Тommy Hilfiger, Balmain, Miu Miu, Sonia Rykiel, Marchesa, Versace, Fendi, Tom Ford, Rag & Bone и Isabel Marant. Очень много времени Джорджия проводит с Вивьен Вествуд, которая когда-то выбрала ее лицом своей ювелирной коллекции. Помимо этого, она украсила множество обложек глянцевых изданий, в том числе Vogue и Elle.

Кроме работы в качестве модели звездная дочка создает и свои коллекции в рамках коллабораций с другими брендами.

Например, в 2017 году в свет вышла ее совместная работа с Volcom - компанией, стоявшей у истоков серфинга. В коллекцию вошли 15 различных предметов одежды, включая три купальника. Для создания дизайна девушка взяла вещи из мужской линейки для скейтбординга и переделала их на женский манер.

Личная жизнь

Мало что было известно о ее жизни вне подиумов.

Семья очень важна для Джорджии, даже когда они далеко друг от друга. Кроме родных братьев и сестер она общается с Кэрис - старшей дочерью Джаггера, Джейд, которую ему родила бывшая супруга - никарагуанская актриса и адвокат Бьянка, и Лукасом - сыном бразильской модели Лучаны Хименес.

"Когда отец ушел, а я училась в школе, мы могли долго не видеться. (...) Даже когда мои родители были вместе, им обоим приходилось путешествовать и работать, и это было как будто у них от пяти до девяти работ. Таким образом, это не была нормальная семейная жизнь. Поэтому мы общались во время туров папы", - признавалась как-то Джорджия.