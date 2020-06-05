Пт, 5.06.2020
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В маршрутках Риги больше не будет скидок на проезд

Иллюстративное фото

ФОТО: Valts Baumanis/LETA

Скидки на проезд будут отменены на всех маршрутах ООО Rīgas mikroautobusu satiksme, сообщили агентству LETA в департаменте сообщения Рижской думы.

Льготы на проезд будут сохранены только для лиц с инвалидностью I и II группы.

Ранее скидки были доступны на восьми маршрутах микроавтобусов.

Перевозки микроавтобусами в Риге были прерваны из-за начала пандемии Covid-19 и до сих пор не восстановлены.

Как пояснили агентству LETA в компании, передвижения микроавтобусами является услугой высокого сервиса и компания несколько раз уже отменяла скидки на некоторых маршрутах.

"Это делается для того, чтобы люди, платящие полную цену за поездку, могли действительно удобно перемещаться по городу", - заявляет компания.

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