В маршрутках Риги больше не будет скидок на проезд

Скидки на проезд будут отменены на всех маршрутах ООО Rīgas mikroautobusu satiksme, сообщили агентству LETA в департаменте сообщения Рижской думы.
Льготы на проезд будут сохранены только для лиц с инвалидностью I и II группы.
Ранее скидки были доступны на восьми маршрутах микроавтобусов.
Перевозки микроавтобусами в Риге были прерваны из-за начала пандемии Covid-19 и до сих пор не восстановлены.
Как пояснили агентству LETA в компании, передвижения микроавтобусами является услугой высокого сервиса и компания несколько раз уже отменяла скидки на некоторых маршрутах.
"Это делается для того, чтобы люди, платящие полную цену за поездку, могли действительно удобно перемещаться по городу", - заявляет компания.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!