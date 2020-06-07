Бывший работник KNAB из-за возражения VDD не смог стать частным детективом. Но нашел работу в Вентспилсском порту

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Речь идет об оперативнике Янисе Микелсонсе. Некогда его гражданская жена фигурировала по делу о "сливе" информации. Микелсонса покинул службу - ушел на пенсию. После этого подал заявку на получение сертификата частного детектива, но получил отказ, по причине того, что у VDD есть информация: его действия направлены против законных интересов страны, общества и других персон.

Детективы в Латвии имеют эксклюзивное право - тайно следить за людьми, вести расследование. Личность каждого оценивает VDD. В Латвии на данный момент порядка 100 частных детективов, VDD отказывает в сертификате очень редко.

Микелсонс оспорил решение в суде, но это не помогло. Суд счет отказ законным. Микелсонс в письменном виде сообщил журналистам, что готов судиться и дальше, но не считает необходимым комментировать это прессе.

В начале этого года Микелсонс начал работать в Управлении Вентспилсского свободного порта.

Он руководит службой, задача которой недопустить, чтобы порт снова попал под санкции. На пост было четыре кандидата, но должность получил Микелсонс. По информации de facto, назначение Микелсонса на должность не было согласовано, управляющий портом Андрис Пурмалис сказал журналистам, что если бы Микелсонсу нельзя было занимать пост, ему бы уже кто-нибудь об этом сообщил. Доступ к гостайне для занимаемой Микелсонсом должности не требуется. Минсообщения отмечает, что не принимало участия в назначении Микелсонса на должности.