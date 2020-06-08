Графиня о Меган и Гарри: надеюсь, они будут счастливы. Мне понадобилось 5 лет, чтобы приспособиться

Софи, графиня Уэссекская - супруга принца Эдварда, графа Уэссекского, младшего сына Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Вышла замуж в 1999 году. До 2002 года работала в сфере связи с общественностью, в настоящее время поддерживает мужа в королевских делах. У Софи и принца Эдуарда двое детей: Луиза Виндзор и Джеймс, виконт Северн.

Графиня Уэссекская не отрицает, что их решение немного шокировало и ее. "Я просто надеюсь, что они будут счастливы", - вот и все, что сказала по по этому поводу Софи в интервью The Sunday Times.

Хотя графиня отметила, что когда в семье появляются "новенькие", все стараются помочь ему приспособиться к новому месту:

"Мы все стараемся помочь любому новому члену семьи".

ФОТО: Reuters/ScanPix

Если кто-то в семье мог понимать Меган, то это была Софи. Софи Рис-Джонс происходила из семьи среднего класса, ее мама была секретарем, а отец - менеджером в компании по продаже шин.

Когда она впервые встретилась с принцем Эдвардом, она работала в Capital Radio, а затем перешла в PR-компанию, проводившую кампании для Mr Blobby и Thomas the Tank Engine.

У Эдварда и Софии так же был конфликт со СМИ. Эдвард попросил журналистов не разрушать их жизни. Незадолго до их свадьбы The Sun опубликовали фотографии женщины топлес, сделанные в компании бывшего коллеги по радиостанции Capital FM Криса Тарранта.

"Помните, мне понадобилось 5 лет, чтобы приспособиться, - сказала графиня о длительных отношениях с Эдвардом, по сравнению с вихрем Меган и Гарри, - я даже жила полгода в Букингемском дворце после помолвки".

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