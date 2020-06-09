Британский журналист: Black Lives Matter в Эстонии - это как гей-парад без геев. Смешно!

- Насколько они чувствительны в вопросах расизма и ксенофобии?

- Нужно понимать, что многим темнокожим людям нравится в Эстонии. Поэтому-то они и живут здесь. У них есть и хороший, и плохой опыт. Это жизнь. И у меня в Эстонии был и плохой, и хороший опыт.

- А как ситуация в Великобритании?

- Во-первых, в Великобритании движением "Жизни темнокожих имеют значение" руководят темнокожие. Во-вторых, многие люди понимают, что это движение само по себе сомнительное. Поэтому не хотят связывать себя с ним. Выражать свое мнение на улице все же хотят, но просто не связывают себя с движением.

- Объясните подробнее, как вы относитесь к этому движению?

- В действительности правильно оно должно называться "Жизни темнокожих тоже важны". Мне ясно, что на самом деле люди не понимают, что это движение из себя представляет. Оно, конечно, отвечает основному лозунгу, – жизни темнокожих имеют значение – но суть со временем изменилась. Резко заговорили о чем-то, что вообще не связано с изначальным посылом! Изначальный посыл и цели скорее были в другом. Цель этой организации – манипулировать людьми. По крайней мере, в Великобритании многие люди это понимают. В акциях протеста участие принимают, но не под эгидой этой организации. Я полностью уверен, что жители Эстонии этого не понимают.

- В Великобритании полицейское насилие является такой же большой проблемой, как в США?

- Тут простой ответ – нет, хотя единичные случаи все же бывают. Но большинство темнокожих в Великобритании знают людей в США. Почти у всех есть члены семьи, которые живут в Америке, поэтому мы хорошо понимаем, что там происходит.

- Вы написали в сообщении в социальных сетях о том, что эстонская полиция вас притесняла. Вы заявили, что вас раздели догола и поместили в комнату без окон. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Кода и при каких обстоятельствах это произошло?

- Да, это не секрет. Это случилось со мной, когда я приехал в страну и за годы до того, как я переехал в Эстонию жить. Такое происходило достаточно часто. Эстонская полиция останавливала меня на улице, но там не было ничего серьезного. Меня не притесняли, просто просили предъявить документы и спрашивали, чем я занимаюсь? Тогда я начал учить эстонский язык и дальше мог сказать полиции несколько фраз по-эстонски. Все это, конечно, было неприятно, но это было так давно, что я уже не думаю об этом.

- Когда это было?

- В 2003 и 2004 годах. Полицейских проверок тогда у меня было очень много.

- Как вы на это реагировали? Обращались к властям?