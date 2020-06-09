Какая диета полезнее - веганская или с мясом? Близнецы проверили на себе. Вот что вышло

Как пишет Eurosport, в январе этого года братья попытались определить, какая диета лучше для людей с активным образом жизни: веганская или та, в которой присутствует мясо. Все намного интереснее оттого, что Хьюго и Росс имеют абсолютно идентичное строение тела и те же привычки в питании и спорте.

Хьюго сел на веганскую диету, а Росс так и продолжил всеядное питание с преобладанием мяса. Чтобы эксперимент был более точным, ребята ели пищу с одинаковым количеством калорий в день. Кроме того, они пять раз в неделю занимались одними и теми же упражнениями в тренажерном зале. Время занятий тоже было одинаковым.

В итоге за 3 месяца пребывания на веганской диете Хьюго сначала потерял 4 кг, а после вернулся к первоначальной массе - его вес составил 82 кг при 12% жира. Уровень холестерина в крови Хьюго стал намного ниже.

Что интересно, он отметил, что чувствует себя бодрее, но секс его практически не интересует.

Также у него сменился состав пищеварительных бактерий, что способствует снижению угрозы ожирения и диабета. Однако он может теперь столкнуться с большим риском заработать болезнь Крона (воспаление пищеварительной системы).

Если говорить о втором участнике - Россе, то у него почти ничего не поменялось: к концу эксперимента мужчина прибавил 2 кг, но основная часть набранной массы - мышцы. По завершении эксперимента братья пришли к выводу, что никакая из диет не является абсолютно полезной и лучше не питаться только одним способом.