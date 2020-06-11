ВОЗ долго говорила, что маски не надо носить всем подряд. А теперь говорит, что, может, и надо
В новых рекомендациях ВОЗ очень аккуратно предложила правительствам подумать, не посоветовать ли всем вне дома носить маски. Если точнее, речь идет о людях без симптомов новой коронавирусной инфекции, когда они не могут соблюдать необходимое расстояние. Раньше ВОЗ рекомендовала ношение масок только людям с симптомами ОРВИ, медицинским работникам, а также тем, кто дома ухаживает за больным человеком.
И почему ВОЗ поменяла рекомендации?
Появились новые данные - правда, не очень надежные. Например, 1 июня в научном издании Lancet вышел заказанный ВОЗ систематический обзор исследований, посвященный использованию масок. Его авторы установили, что маски защищают сотрудников медицинских организаций. Но работ, в которых изучалась бы эффективность масок в других условиях, по-прежнему очень мало.
Зато стало больше данных о том, что люди, у которых есть коронавирус, но нет симптомов, могут заражать других - через капли, которые распространяются, например, во время разговора.
При бессимптомной болезни маски могут защитить окружающих?
Да, хотя и с оговорками. Эти соображения заставили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний в конце марта обновить свои рекомендации: тканевые маски советуют теперь носить всем, кто посещает публичные места, в которых сложно держать положенную дистанцию. Особенно если в этой местности коронавирус распространен.
Но одновременно ВОЗ отмечает, что, скорее всего, больные без симптомов не так опасны, как люди с ними: при кашле и чихании капли с вирусами распространяются дальше, чем при речи.
Но на всякий случай маски лучше носить всем?
На самом деле, это сложный вопрос, и ответ на него зависит от разных факторов.
Прежде всего, важно, как распространяется новая коронавирусная инфекция. Сейчас известно, что есть два самых главных пути передачи. Во-первых, это капли, которые вылетают из человека, когда он кашляет, чихает и, например, говорит. Они довольно быстро опускаются вниз и если заканчивают свой путь на слизистых другого человека, тот может заболеть. Во-вторых, это контакт с зараженными поверхностями. Если больной человек покашлял в ладонь, потом прикоснулся к дверной ручке, а следом вы взялись за нее и потерли нос, то это тоже вполне может привести к заражению.
Еще один возможный путь распространения вируса - более мелкие капли, которые остаются в воздухе продолжительное время. Однако сейчас нет данных, говорящих о том, что в обычных условиях, когда вы не совершаете сложные манипуляции в отделении реанимации, в воздухе могут находиться такие частицы.
Маски могут защитить, если на расстоянии меньше двух метров на вас кашляет человек. Именно поэтому они необходимы медицинским работникам, которые часто оказываются в таком положении. Но вот от заражения через соприкосновение с загрязненной поверхностью они не уберегут - как и от более мелких капель (если обычный человек вообще может с ними встретиться).
Но ведь зараженный человек действительно может кашлянуть на другого? Значит, маски защищают?
Действительно, благодаря маскам теоретически немного снижаются риски заболеть, и в нынешних условиях это само по себе немало. Если на вас кашлянет человек, маска хотя бы на время задержит капли слизи.
Но называть ее надежной защитой нельзя: у масок есть существенные недостатки.
- Маски не закрывают глаза. Соответственно, для вирусов остается доступным путь передачи, который для многих из них является одним из самых любимых.
- Маски не плотно прилегают к носу и рту, и вирус по-прежнему может туда попасть.
Кроме того, скорее всего, эффект будет заметен, только если все люди станут носить маски, причем будут делать это правильно.
Как раз в странах, по которым эпидемия ударила особенно сильно, все подряд и носят маски. Наверное, не просто так!
Тут все неоднозначно. Люди, которые выступают за всеобщее ношение масок, сейчас утверждают, что маски традиционно массово используются в странах Азии, и поэтому там новая коронавирусная инфекция распространяется не так активно. На графиках, приводимых в качестве доказательства, видно, что в таких странах заболевает меньше людей.
Сначала может показаться, что это весомый аргумент, однако Китай выпадает из этой "закономерности". Более того, на графике представлено всего несколько стран с такой традицией, и неясно, как выглядит ситуация в других. Также страны отличаются по мерам, которые они принимали. Поэтому одного графика для оценки ситуации недостаточно: нужен анализ различных факторов, благодаря которому станет понятно, каков вклад масок в этот результат (если этот вклад есть). Кроме того, в странах, где якобы предписано всем носить маски, официальные рекомендации на самом деле другие. Например, в Японии говорят, что носить маску в просторном помещении нет большого смысла. Правительство Италии, где люди стали активно носить маски, не рекомендовало всем это делать. Такие обстоятельства требуют детального изучения.
Недоказанная эффективность масок - один из аргументов противников их всеобщего использования. Даже Роспотребнадзор, который все это время выступал за ношение масок, недавно признал: "Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана".
Но вреда-то от маски не будет? Почему с самого начала было не рекомендовать их?
Проблема в том, что теоретически маски могут и навредить. И об этом ВОЗ пишет очень подробно в своих новых рекомендациях.
Например, маски могут создавать ложное чувство безопасности. Это известный эффект: люди получают какого-то рода защиту и начинают действовать рискованнее. Поэтому те организации, которые все-таки рекомендуют носить маски, везде подчеркивают: маски не заменяют основных мер безопасности - по-прежнему нужно держаться от других людей подальше, мыть руки и не трогать лицо.
Кроме того, маски очень неудобно носить правильно: в них трудно дышать, очки могут запотевать - и это может спровоцировать их неправильное использование. Если не соблюдать правила, маски сами могут стать источником вируса. Например, если поправлять маску, касаясь ее внешней части, а потом тереть глаза, это может привести к заражению.
Кроме того, маски могут натирать и способствовать развитию кожных заболеваний.
Также есть большая проблема с тем, что медицинским работникам не хватает средств индивидуальной защиты, в том числе масок. Например, в США больницы принимают маски в дар от посторонних людей, причем рады будут даже одной штуке. Медицинские работники вынуждены носить маски дольше положенного, стерилизовать одноразовые маски и респираторы и даже шить их из марли. Это опасно.
Марлю тысячу лет используют. Что с ней не так?
Современные маски делаются из мелтблауна или спанбонда. Это нетканые материалы, которые создаются примерно так:
Они помогают задерживать капли, но при этом позволяют дышать. В имеющихся немногочисленных исследованиях маски из ткани показали себя хуже, чем простые одноразовые маски из нетканых материалов. И марлевые маски считаются одними из самых неэффективных.
Значит, тканевые маски лучше не надевать?
Не совсем так. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что при всех многочисленных недостатках тканевых масок их можно использовать в крайнем случае, когда ничего другого не остается. Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют всем, кто не медицинский работник, именно тканевые маски, потому что остальные должны достаться тем, кто работает с пациентами.
Всемирная организация здравоохранения считает, что медицинские маски можно носить людям из уязвимых групп, тем, кто имеет симптомы, похожие на симптомы новой коронавирусной инфекции, и тем, кто ухаживает за болеющими. Всем остальным достаточно тканевых, но тут нужно учитывать некоторые рекомендации.
Какие?
Ткани могут очень по-разному задерживать капли. И, к сожалению, нет какого-то проверенного сочетания тканей, которое защищает лучше остальных. ВОЗ предлагает использовать не меньше трех слоев: ближайший к лицу должен хорошо впитывать влагу (например, хлопок), внешний - наоборот (например, полиэстер), средний - делать или то, или то.
А как правильно за ней ухаживать? Как вообще носить маски?
Универсальный совет, если вы купили маску, следуйте инструкции на упаковке. Но есть и некоторые дополнительные рекомендации:
- Помойте руки перед тем, как надевать маску.
- Поверните ее правильной стороной к лицу (у медицинской маски она обычно белая).
- Когда надеваете маску, согните проволоку так, чтобы она хоть сколько-нибудь плотно прилегала к носу. И вообще, постарайтесь сделать так, чтобы было по минимуму щелей.
- Одноразовую маску можно использовать только один раз.
- Если вы используете тканевую маску, стирайте ее как минимум раз в день при температуре не меньше 60 °C. При ручной стирке используйте отбеливатель.
- Когда носите маску, не трогайте ее.
- Когда маска становится грязной или влажной, меняйте ее.
- Снимайте маску за резинку или тесемку.
- После того, как снимете маску, выкиньте ее в закрывающееся мусорное ведро (многоразовую положите в закрывающийся пакет) и помойте руки с мылом.
Этот плакат можно скачать и распечатать.
Что сделать, чтобы, когда носишь маску, не запотевали очки?
Есть несколько способов. Например:
Попробуйте еще плотнее приладить маску к лицу, чтобы воздух не шел вверх (для этого можно использовать пластыри).
Очки можно помыть мыльной водой и дать им высохнуть.
Можно использовать специальный антизапотеватель для очков.
Кроме масок бывают еще какие-то респираторы. Это что?
Да, есть, и они защищают лучше обычных масок. Но ВОЗ рекомендует их носить только медицинским работникам (и сейчас, безусловно, есть большой дефицит таких респираторов). Речь идет о респираторах FFP2 (обратите внимание: есть другие респираторы, например FFP1, с более слабой защитой, несмотря на солидный внешний вид). Причем у них есть несколько важных минусов:
- В таких респираторах тяжело дышать, особенно продолжительное время. Поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для людей с некоторыми психическими расстройствами может быть опасно носить такие респираторы - это нужно обсудить с врачом.
- Такие респираторы плохо сидят на детях, а также людях с бородой или усами, поэтому защита в таком случае хуже.
- Респираторы с клапанами не защищают окружающих от инфицированного человека, потому что выдыхаемый воздух без фильтра попадает наружу.
- Такие респираторы нужно подгонять под ваше лицо. Для этого нужно иметь некоторые навыки.
Так носить маску или нет?
Это решать вам. Человеку, у которого есть симптомы ОРВИ и который вынужден выходить на улицу или живет не один, носить маски определенно нужно. Причем медицинские - не тканевые. Тому, кто ухаживает за больным человеком, тоже.
Для всех остальных нет доказательств эффективности масок. Но, вероятно, они работают, если нельзя сохранять нормальную дистанцию с другими людьми: либо вы не заразите никого, будучи бессимптомным носителем, либо не заразитесь сами. Но все это, только если вы будете носить маску правильно.
Какие маски использовать - тоже сложный вопрос. Медицинские, безусловно, лучше. Но их не хватает медицинским работникам, у которых риски выше, чем у вас, поэтому, возможно, стоит отдать деньги, которые вы собрались потратить на такие маски, фондам. А себе сшить или купить многоразовую маску.
Что еще я могу сделать, чтобы защититься?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует достаточно простые и универсальные меры, которые защищают от многих вирусов:
- Правильно и регулярно мойте руки: не меньше 20 секунд, с мылом и тщательно промывая все участки, а затем вытирайте насухо. Если мыла под рукой нет, можно использовать антисептический гель.
- Не прикасайтесь грязными руками к лицу, особенно носу, рту и глазам.
- Держитесь от людей как минимум на расстоянии метра. Особенно если очевидно, что они болеют.
- Распечатайте плакат с инструкцией, как правильно чихать и кашлять, и повесьте на работе или даже дома, чтобы окружающие вас люди представляли меньшую угрозу.
- Готовьте мясо и яйца как положено, то есть при достаточной температуре. (Коронавирус попал к человеку через еду. Вряд ли вы, находясь в России, можете получить еще один неизвестный человечеству вирус таким образом, но эта привычка защитит и от пищевого отравления, и от многих других инфекционных заболеваний).
Дарья Саркисян
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!