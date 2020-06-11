ВОЗ долго говорила, что маски не надо носить всем подряд. А теперь говорит, что, может, и надо

И почему ВОЗ поменяла рекомендации?

Появились новые данные - правда, не очень надежные. Например, 1 июня в научном издании Lancet вышел заказанный ВОЗ систематический обзор исследований, посвященный использованию масок. Его авторы установили, что маски защищают сотрудников медицинских организаций. Но работ, в которых изучалась бы эффективность масок в других условиях, по-прежнему очень мало.

Зато стало больше данных о том, что люди, у которых есть коронавирус, но нет симптомов, могут заражать других - через капли, которые распространяются, например, во время разговора.

При бессимптомной болезни маски могут защитить окружающих?

Да, хотя и с оговорками. Эти соображения заставили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний в конце марта обновить свои рекомендации: тканевые маски советуют теперь носить всем, кто посещает публичные места, в которых сложно держать положенную дистанцию. Особенно если в этой местности коронавирус распространен.

Но одновременно ВОЗ отмечает, что, скорее всего, больные без симптомов не так опасны, как люди с ними: при кашле и чихании капли с вирусами распространяются дальше, чем при речи.

Но на всякий случай маски лучше носить всем?

На самом деле, это сложный вопрос, и ответ на него зависит от разных факторов.

Прежде всего, важно, как распространяется новая коронавирусная инфекция. Сейчас известно, что есть два самых главных пути передачи. Во-первых, это капли, которые вылетают из человека, когда он кашляет, чихает и, например, говорит. Они довольно быстро опускаются вниз и если заканчивают свой путь на слизистых другого человека, тот может заболеть. Во-вторых, это контакт с зараженными поверхностями. Если больной человек покашлял в ладонь, потом прикоснулся к дверной ручке, а следом вы взялись за нее и потерли нос, то это тоже вполне может привести к заражению.

Еще один возможный путь распространения вируса - более мелкие капли, которые остаются в воздухе продолжительное время. Однако сейчас нет данных, говорящих о том, что в обычных условиях, когда вы не совершаете сложные манипуляции в отделении реанимации, в воздухе могут находиться такие частицы.

Маски могут защитить, если на расстоянии меньше двух метров на вас кашляет человек. Именно поэтому они необходимы медицинским работникам, которые часто оказываются в таком положении. Но вот от заражения через соприкосновение с загрязненной поверхностью они не уберегут - как и от более мелких капель (если обычный человек вообще может с ними встретиться).

Но ведь зараженный человек действительно может кашлянуть на другого? Значит, маски защищают?

Действительно, благодаря маскам теоретически немного снижаются риски заболеть, и в нынешних условиях это само по себе немало. Если на вас кашлянет человек, маска хотя бы на время задержит капли слизи.