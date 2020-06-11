Масляное пятно из Норильска движется к Арктике. Что предлагают норвежцы

По оценке международной природоохранной организации Greenpeace, ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 млрд рублей без учета урона почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Большой опыт в области устранения подобных ЧП имеют специалисты из Норвегии: эта скандинавская страна добывает "черное золото" со дна Северного моря с 1971 года. О том, сколько времени может занять устранение последствий аварии в Норильске и что для этого нужно предпринять, DW рассказал старший научный сотрудник норвежского научно-исследовательского института SINTEF Роман Нетцер (Roman Netzer).

DW: Как вы оцениваете масштаб ЧП в Норильске?

Роман Нетцер: В SINTEF мы в основном занимаемся исследованиями в области ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, произошедших в результате их транспортировки или добычи в море. К примеру, мы принимали активное участие в устранении последствий взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году.

В отличие от места разлива топлива под Норильском, в морской среде наблюдается очень сильный эффект разбавления, поэтому уровень токсичности нефти в морях значительно ниже, чем в реках. Кроме того, в Норильске в реку вылилось крайне большое количество топлива, что также оказывает токсическое воздействие на окружающую среду. Сейчас топливо движется в сторону Арктики, и собирать его становится еще сложнее. При этом, как мы уже убедились на примере Deepwater Horizon, временной фактор играет здесь решающую роль.

В своем подходе к ликвидации подобных аварий мы, в первую очередь, ориентируемся на то, чтобы как можно большее количество нефти удалось растворить в воде. Когда на водной поверхности уже образовалась нефтяная пленка, это сделать будет сложнее. Нужно попытаться с помощью дисперсионных средств разделить нефть на мелкие капли и погрузить их в толщу воды. Это значительно облегчает работу микроорганизмам, которые разлагают нефть.

- Какие методы ликвидации последствий подобных катастроф можно использовать в арктических условиях - и насколько они эффективны?

- Традиционный способ - это попытаться убрать из окружающей среды как можно большее количество нефти. Разумеется, это можно сделать лишь частично и в течение короткого промежутка времени. Основная проблема заключается в том, что нефть, помимо прочего, содержит и ядовитые водорастворимые вещества. Когда нефть попадает в реку или море, эти частицы растворяются в воде, и извлечь их оттуда больше не представляется возможным.

Кроме того, нужно учитывать и так называемый процесс выветривания, который также протекает довольно быстро. Это означает, что летучие фракции нефти испаряются, водорастворимые попадают в воду, а собрать или вычерпать пытаются уже лишь то, что осталось на поверхности. Для этого используют механические заграждения, а также очищают воду вручную.