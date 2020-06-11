В Latvijas valsts ceļi составили карту опасных автодорог и перекрестков

Он подчеркнул, что во многих опасных местах уже запланированы работы по перестройке или изменения в организации движения. Работы по повышению безопасности других участков уже проводятся или были проведены в течение последних трех лет.

Например, на Юрмальском шоссе (A10), Видземском шоссе (A2), а также на Вентспилсском шоссе на перекрестке с Тукумсской автодорогой (P98), где был построен ротационный круг.

Также Ланге сообщил, что в 13 признанных опасными в период c 2014 по 2016 годы местах были проведены работы по организации дорожного движения без перестройки участков, а в 46 местах была проведена перестройка участков дорог, обновлено покрытие или установлен фоторадар.

"Наша задача - сделать все, чтобы уменьшить число несчастных случаев, чтобы автоводители и пешеходы могли безопасно участвовать в дорожном движении", - заявил председатель правления Latvijas valsts ceļi.

В этом году планируется привести в порядок несколько перекрестков, начать проектировку еще нескольких участков дорог. Продолжится также оснащение пешеходных переходов освещением.

По словам Ланге, из дополнительно выделенных в этом году для выхода из кризиса 75 млн евро около 4 млн евро будет потрачено на улучшение дорожной инфраструктуры для предотвращения аварий.