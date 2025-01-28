Слитые документы свидетельствуют о том, что российский олигарх Роман Абрамович мог избежать уплаты налогов на десятки миллионов, сфальсифицировав бумаги об аренде своей суперъяхты. Об этом говорят результаты расследования нескольких СМИ.
Журналисты разоблачили схему уклонения от налогов Романа Абрамовича
На Рождество 2011 года Абрамович якобы сдал свою новенькую суперъяхту Eclipse зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании. Однако фото доказывают, что в тот период сам Абрамович наслаждался ласковым карибским климатом на борту этой яхты. Согласно данным телерадиокорпорации BBC, на протяжении десяти лет Абрамович выдавал яхты, которыми пользовался лично, за якобы сдаваемые в аренду суда, избежав тем самым уплаты НДС на сумму в несколько миллионов евро.
"Здесь имело место уклонение от налогов", - прокомментировал для BBC итальянский юрист и профессор Томазо ди Танно. "Это уголовное преступление".
Миллиардер Абрамович, тесно связанный с режимом российского диктатора Владимира Путина, за последние 25 лет приобрел пять роскошных яхт, задействованных в этой схеме уклонения от налогов.
Яхта Eclipse, длиной 162,5 метра, когда-то была крупнейшей частной яхтой в мире. Ее стоимость оценивается примерно в 700 миллионов долларов.
Журналисты вскрыли схему уклонения от налогов, а также другие финансовые тайны Абрамовича, находящегося под санкциями, исследовав более 400 тысяч документов и 72 тысячи электронных писем, утёкших из кипрской фирмы MeritServus. В рамках международного расследования, получившего название Cyprus Confidential, ранее выдвигалась версия, что Абрамович является одним из "держателей кошелька" Путина.
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