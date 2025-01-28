Журналисты разоблачили схему уклонения от налогов Романа Абрамовича

На Рождество 2011 года Абрамович якобы сдал свою новенькую суперъяхту Eclipse зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании. Однако фото доказывают, что в тот период сам Абрамович наслаждался ласковым карибским климатом на борту этой яхты. Согласно данным телерадиокорпорации BBC, на протяжении десяти лет Абрамович выдавал яхты, которыми пользовался лично, за якобы сдаваемые в аренду суда, избежав тем самым уплаты НДС на сумму в несколько миллионов евро.

"Здесь имело место уклонение от налогов", - прокомментировал для BBC итальянский юрист и профессор Томазо ди Танно. "Это уголовное преступление".

Миллиардер Абрамович, тесно связанный с режимом российского диктатора Владимира Путина, за последние 25 лет приобрел пять роскошных яхт, задействованных в этой схеме уклонения от налогов.

Яхта Eclipse, длиной 162,5 метра, когда-то была крупнейшей частной яхтой в мире. Ее стоимость оценивается примерно в 700 миллионов долларов.

Журналисты вскрыли схему уклонения от налогов, а также другие финансовые тайны Абрамовича, находящегося под санкциями, исследовав более 400 тысяч документов и 72 тысячи электронных писем, утёкших из кипрской фирмы MeritServus. В рамках международного расследования, получившего название Cyprus Confidential, ранее выдвигалась версия, что Абрамович является одним из "держателей кошелька" Путина.

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