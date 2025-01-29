В июле 2024 года США и ФРГ сорвали планы РФ убить главу концерна Rheinmetall

По озвученным 11 июля 2024 года данным американской медиакомпании CNN со ссылкой на пять источников в спецслужбах и органах власти США и других стран Запада, спецслужбы США и Германии сорвали покушение на жизнь руководителя германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Заговор против него был одним из целой серии планировавшихся Кремлем убийств руководителей оборонной промышленности в Европе, поддерживающих оборонительные действия Украины против российской военной агрессии, сообщили собеседники CNN. При этом план убийства гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера был наиболее продуманным и подготовленным; узнав о нем, американская разведка проинформировала Германию, службы безопасности которой смогли защитить Паппергера и сорвать покушение, сообщали журналисты.

Сотрудничество Rheinmetall с Украиной

Rheinmetall - крупнейший и наиболее успешный немецкий производитель артиллерийских снарядов калибра 155 мм - до покушения на Паппергера заявил об открытии завода по производству бронетехники на территории Украины, что, по словам одного из источников, знакомого с разведданными, вызвало "глубокую обеспокоенность" в Кремле.

В свою очередь, в Белом доме в июле прямо не подтвердили сообщения о том, что Россия готовила покушение на главу Rheinmetall, но заявили, что Вашингтон крайне серьезно относится к российской диверсионной деятельности. В посольстве Германии в США, в Rheinmetall и в посольстве РФ в Вашингтоне тогда отказались отвечать на запросы CNN. Москва также отрицала любую причастность к диверсиям.

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