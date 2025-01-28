Из-за эпидемии гриппа в больницах вводят ограничения на посещение

В Видземской больнице разрешено навещать только тяжело или критически больных пациентов. Для этого требуется разрешение лечащего врача или заведующего отделением.

Посетители с признаками вирусной инфекции (кашель, насморк, чихание, повышенная температура) к пациентам не допускаются. За один раз пациента может навестить только один человек.

В отделения запрещается входить в верхней одежде. Посетители обязаны надевать хирургическую маску или респиратор FFP2/FFP3 без клапана, а также дезинфицировать руки до и после визита.

Руководитель Отдела управления качеством Видземской больницы Инга Зариня напомнила, что наиболее эффективной мерой профилактики гриппа остаётся вакцинация. Она особенно рекомендуется пациентам с хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, лёгочными, почечными, онкологическими, а также людям с сахарным диабетом, ожирением и другими патологиями.

Распространение гриппа в Латвии продолжает расти. Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в период с 13 по 19 января интенсивность заболеваемости гриппом составила 183,6 случая на 100 тысяч жителей. Это выше, чем на предыдущей неделе, когда показатель составлял 168,1 случая.

За этот же период клинический диагноз "грипп" был поставлен 128 пациентам. У 1036 человек диагностированы другие острые респираторные инфекции, а у 115 - пневмония.

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