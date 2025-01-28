Из-за эпидемии гриппа и активного распространения других инфекций верхних дыхательных путей в нескольких больницах Латвии введены ограничения на посещение пациентов. Об этом сообщает портал со ссылкой на данные агентства LETA.
Из-за эпидемии гриппа в больницах вводят ограничения на посещение
В Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) посещения допускаются только в исключительных случаях. Навещать пациентов можно лишь при тяжёлом или критическом состоянии и только с разрешения врача или дежурного врача.
За один раз больного может навестить только один человек, и обязательно в маске. Посетителям с любыми симптомами острой вирусной инфекции доступ в палату запрещён. Однако они могут передать посылки с необходимыми пациенту вещами.
Аналогичные меры действуют в Детской больнице, Видземской больнице, а также в терапевтическом и отделениях ухода Бауской больницы.
В Кулдигской больнице с вчерашнего дня введен карантин по гриппу. Например, в детском отделении с ребенком может оставаться только один из родителей. В родильном отделении будущую маму разрешено сопровождать лишь одному человеку, который не имеет симптомов респираторной инфекции.
Руководство Видземской больницы призывает соблюдать меры предосторожности. Если есть признаки заболевания, следует оставаться дома и оценить возможность замены личного визита к врачу на дистанционный формат.
Посещая медучреждения, важно избегать мест с большим скоплением людей, особенно в период эпидемии гриппа и инфекций верхних дыхательных путей.
В Видземской больнице разрешено навещать только тяжело или критически больных пациентов. Для этого требуется разрешение лечащего врача или заведующего отделением.
Посетители с признаками вирусной инфекции (кашель, насморк, чихание, повышенная температура) к пациентам не допускаются. За один раз пациента может навестить только один человек.
В отделения запрещается входить в верхней одежде. Посетители обязаны надевать хирургическую маску или респиратор FFP2/FFP3 без клапана, а также дезинфицировать руки до и после визита.
Руководитель Отдела управления качеством Видземской больницы Инга Зариня напомнила, что наиболее эффективной мерой профилактики гриппа остаётся вакцинация. Она особенно рекомендуется пациентам с хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, лёгочными, почечными, онкологическими, а также людям с сахарным диабетом, ожирением и другими патологиями.
Распространение гриппа в Латвии продолжает расти. Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в период с 13 по 19 января интенсивность заболеваемости гриппом составила 183,6 случая на 100 тысяч жителей. Это выше, чем на предыдущей неделе, когда показатель составлял 168,1 случая.
За этот же период клинический диагноз "грипп" был поставлен 128 пациентам. У 1036 человек диагностированы другие острые респираторные инфекции, а у 115 - пневмония.
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