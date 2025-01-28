Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после протестов, участники которых потребовали его отставки, и после фактической потери парламентского большинства предложил внести поправки в Конституцию, сообщает EuroActiv.
Премьер-министр Словакии хочет изменить Конституцию
В понедельник он сообщил, что законопроект о поправках к Конституции будет подан в парламент в марте.
В настоящее время Конституция Словакии гласит, что законодательство Евросоюза имеет приоритет над национальным законодательством, но Фицо предлагает добавить пункт о том, что это не распространяется на законодательство, противоречащее основному закону Словакии.
Премьер-министр хочет добавить аналогичный пункт и в статью о международных договорах.
Фицо заявил, что уже обсудил поправки с оппозиционным Христианско-демократическим движением (KDH), которое разделяет те же взгляды.
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