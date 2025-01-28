Вт, 28.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Премьер-министр Словакии хочет изменить Конституцию

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Роберт Фицо
Роберт Фицо Фото: REUTRS/Scanpix

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после протестов, участники которых потребовали его отставки, и после фактической потери парламентского большинства предложил внести поправки в Конституцию, сообщает EuroActiv.

В понедельник он сообщил, что законопроект о поправках к Конституции будет подан в парламент в марте.

В настоящее время Конституция Словакии гласит, что законодательство Евросоюза имеет приоритет над национальным законодательством, но Фицо предлагает добавить пункт о том, что это не распространяется на законодательство, противоречащее основному закону Словакии.

Премьер-министр хочет добавить аналогичный пункт и в статью о международных договорах.

Фицо заявил, что уже обсудил поправки с оппозиционным Христианско-демократическим движением (KDH), которое разделяет те же взгляды.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх