Премьер-министр Словакии хочет изменить Конституцию

В понедельник он сообщил, что законопроект о поправках к Конституции будет подан в парламент в марте.

В настоящее время Конституция Словакии гласит, что законодательство Евросоюза имеет приоритет над национальным законодательством, но Фицо предлагает добавить пункт о том, что это не распространяется на законодательство, противоречащее основному закону Словакии.

Премьер-министр хочет добавить аналогичный пункт и в статью о международных договорах.

Фицо заявил, что уже обсудил поправки с оппозиционным Христианско-демократическим движением (KDH), которое разделяет те же взгляды.

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