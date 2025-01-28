Премьер: получены первые видеоматериалы с места повреждения подводного кабеля

По ее словам, весьма вероятно, что кабель был оборван, но на глубине 100 метров видимость составляет всего несколько десятков сантиметров.

Специалисты и следователи будут и дальше анализировать информацию, чтобы получить максимально качественный материал, сказала Силиня.

Премьер на пресс-конференции отметила, что это очень позитивная новость - достигнут большой прогресс, как в том, что экипажи нескольких судов, которые могли потенциально повредить кабель, теперь допрошены, так и в том, что было обследовано место инцидента.

Кроме того, Силиня указала, что нескольким странам направлена просьба о правовой помощи.

Премьер поблагодарила все вовлеченные стороны - как морские силы, так и полицию, прокуратуру, Министерство иностранных дел и Министерство обороны.

"Мы очень быстро отреагировали в воскресенье, и наши партнеры по сотрудничеству в Швеции, Финляндии и Эстонии также выразили благодарность за то, что мы очень быстро предоставили им информацию, чтобы они могли соответствующим образом отреагировать и предотвратить любые действия со стороны подозреваемых, потенциальных виновников ущерба на их территории", - сказала премьер-министр.