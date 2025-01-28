Морские силы Латвии в сотрудничестве со шведскими партнерами Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) провели обследование на месте повреждения кабеля, получив первые видео-результаты, сообщила на пресс-конференции после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.
Премьер: получены первые видеоматериалы с места повреждения подводного кабеля
По ее словам, весьма вероятно, что кабель был оборван, но на глубине 100 метров видимость составляет всего несколько десятков сантиметров.
Специалисты и следователи будут и дальше анализировать информацию, чтобы получить максимально качественный материал, сказала Силиня.
Премьер на пресс-конференции отметила, что это очень позитивная новость - достигнут большой прогресс, как в том, что экипажи нескольких судов, которые могли потенциально повредить кабель, теперь допрошены, так и в том, что было обследовано место инцидента.
Кроме того, Силиня указала, что нескольким странам направлена просьба о правовой помощи.
Премьер поблагодарила все вовлеченные стороны - как морские силы, так и полицию, прокуратуру, Министерство иностранных дел и Министерство обороны.
"Мы очень быстро отреагировали в воскресенье, и наши партнеры по сотрудничеству в Швеции, Финляндии и Эстонии также выразили благодарность за то, что мы очень быстро предоставили им информацию, чтобы они могли соответствующим образом отреагировать и предотвратить любые действия со стороны подозреваемых, потенциальных виновников ущерба на их территории", - сказала премьер-министр.
По ее оценкам, Латвия подготовлена хорошо. В то же время она подчеркнула, что эта ситуация определенно потребует углубленного анализа, однако в целом работа идет очень хорошо, в том числе на очень высоком уровне находится сотрудничество с коллегами за пределами стран Балтии.
Уже сообщалось, что рано утром в воскресенье, 26 января, подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в Балтийском море был поврежден на участке Вентспилс - Готланд. Кабель был поврежден в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии.
В связи с этим инцидентом шведские власти арестовали сухогруз Vezhen под мальтийским флагом. Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит судно, отрицает намеренное повреждение кабеля.
На опубликованных фотографиях видно, что у одного из якорей судна отсутствует лопасть, однако неясно, когда произошло повреждение. По словам представителей компании Navigation Maritime Bulgares, якорь мог быть поврежден из-за неблагоприятных погодных условий.
Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC
Шведская прокуратура также начала расследование - за "саботаж при отягчающих обстоятельствах".
Пока что в связи с расследованием не было произведено ни одного ареста. В состав экипажа судна входили восемь граждан Болгарии и девять граждан Мьянмы.
В прошлом в Балтийском море произошло несколько инцидентов, когда критически важная подводная инфраструктура была повреждена в результате предполагаемого российского саботажа. В начале января НАТО объявила о начале новой миссии по защите подводных кабелей в Балтийском море.
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