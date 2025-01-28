Интервью Как скажется на странах Балтии уход из энергосети РФ? Отвечает эксперт

Что будет с ценами после десинхронизации с Россией, а что будет с со странами Балтии, если еще один якорь порвет хотя бы еще один энергокабель на дне Балтийского моря. Об этом Rus.Postimees спросил главного специалиста Elering по синхронизации сетей.