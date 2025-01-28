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Интервью Как скажется на странах Балтии уход из энергосети РФ? Отвечает эксперт

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Что будет с ценами после десинхронизации с Россией, а что будет с со странами Балтии, если еще один якорь порвет хотя бы еще один энергокабель на дне Балтийского моря. Об этом Rus.Postimees спросил главного специалиста Elering по синхронизации сетей.

В компании Elering утверждают, что имеют план действий на случай выхода из строя еще одного подводного энергокабеля, который связывает Эстонию, Латвию и Литву с союзниками по ЕС и НАТО. До отключения от электросети России и Беларуси (БРЭЛЛ), которое намечено на 8 февраля, остается меньше трех недель.

До разрушения Estlink 2 в Elering говорили, что выход из строя хотя бы одного из трех крупных соединений с Европой (Estlink 1, Estlink 2 или NordBalt) является "наибольшим риском" отключения от РФ.

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