8-летнего мальчика на 12 лет внесли в базу данных полиции. Он хотел расплатиться ненастоящими деньгами

Теперь данные о мальчике, чье имя не сообщается, будут находиться в базе до мая 2032 года - пока ему не исполнится 21 год.

В апреле мальчик вместе со своим 10-летним братом и соседкой (возраст не сообщается) посетили магазин Volg (коммуна Дигтен в кантоне Базель-Ланд). Ребенок поинтересовался у продавца, может ли он расплатиться китайскими ритуальными деньгами - банкнотами, которые сжигают на похоронах ради счастливой загробной жизни.

В свою очередь, в полицейском отчете числится слово "игрушечные".

С собой у ребенка была купюра евро, напечатанная на обычной бумаге, но с китайскими иероглифами. Работники магазина поняв, что деньги ненастоящие, решили вызвать полицию. В результате спустя месяц, 29 мая, к родителям мальчика наведался сотрудник полиции. Он сообщил, что полиции стало известно о том, что ребенок совершил попытку расплатиться ненастоящими деньгами, потому было начато расследование.

Во время осмотра дома у детей были найдены еще несколько таких купюр разным номиналом на общую сумму 255 евро. Банкноты были изъяты.

"Чтобы предотвратить дальнейшие преступления", - говорится в отчете полиции.

Также полицейский опросил детей без присутствия адвокатов и сделал их снимки.

В свою очередь, представители магазина Volg принесли свои извинения за случившееся. Там сказали, что сотрудники не подумали, что детям можно сделать просто замечание, а не вызывать полицию. Также отмечается, что ни у кого из сотрудников нет детей.