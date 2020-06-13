Скандал с названием мороженого Rūjienas saldējums - расистское или все-таки нет?

Член партии "Для развития/За!" Айя Ингрида Абене публично выразила возмущение и пристыдила предприятие за столь расистское название. Сейчас компания думает, как эту ситуацию решить.

Местные жители в Руйиене в названии нового черносмородинового мороженого ничего расистского не усматривают.

"Я и мой муж точно не расисты. Мы ранее уже пробовали подобного типа мороженое другой фирмы. Ничего же не меняется, мороженое просто черного цвета", - заявила местная жительница Рудите.

В свою очередь другая представительница города Лилита указала, что производителю в данной ситуации стоит дописать, что это просто цвет мороженого. "Другие люди всегда найдут, к чему придраться".

Дискуссии в соцсетях начала именно Абене.

В Facebook она написала: "Действительно!?!? Вам на самом деле не пришло в голову спросить у кого-нибудь "native speaker" англоговорящего о пригодности названия? Кто несет ответственность за маркетинг? Стыд!"

Впрочем, позднее эта запись была удалена.

В разговоре с ReTV Абене указала, что пыталась указать Rūjienas saldējums на ошибку, которая, по ее мнению, была допущена при выборе названия на английском языке.

"Если что-то понимаете из нюансов английского языка именно в связи с историей. Речь не идет о том, что слово "черный" плохое, "черный" - обозначение. Слово "black" - обозначение, а "blacky" - существительное и оно негативное и дискриминирующее, а также расистское слово, которое относится именно к известной группе людей", - пояснила Абене.

"Это историческое название. Несмотря на то, что в США, Канаде, Австралии и других англоговорящих странах его больше нет, все-таки у слова по-прежнему есть негативные коннотации и его не стоит использовать", - сказала она.

Позднее партия "Для развития/За" со своего аккаунта в Facebook опубликовала запись, в которой выразила солидарность Rūjienas saldējums и выразила сожаление, что в такую обостренную публичную дискуссию оказался вовлечен производитель.

В то же время председатель правления предприятия Игорь Миезис сказал: "В одной большой и могущественной стране это слово с двойным значением. Мы перед этим посмотрели, что в Европе такое название используют довольно широко", - пояснил Миезис.

В свою очередь социальный антрополог Анна Жабицка пояснила, что в этом случае речь не идет о черном цвете, а о наделенном глобальным значением слове Blacky.

Жабинска рассказала, что, почитав комментарии об этом случае, становится понятно, что и в Латвии встречается расизм.

Миезис сказал, что ясности о будущем мороженого пока что нет. "Мы предусматривали снять это мороженое в этом году. Оно уже свое отжило, так как ввели его два года назад. Я не знаю, будет ли нужно изымать это мороженое из оборота именно сейчас".