Открытие сезона: Греция начинает пускать туристов. Что их ждет?

На расположенном неподалеку острове Миконос, знаменитом своими вечеринками и визитами знаменитостей, живет Стейси Харрис-Папаиоану.

Она признает, что возможность загорать на безлюдном пляже ее не могла не радовать.

Те немногие, кому посчастливилось оказаться на Миконосе в разгар эпидемии, могли позволить себе роскошь отдохнуть на безлюдных пляжах Getty Images

“Но, как бы приятно это ни было, платить по счетам песком мы не можем”, - смеется она. Обычно Харрис-Папаиоану зарабатывает тем, что сдает жилье сезонным рабочим.

По ее словам, раньше у островитян нередко вызывали нарекания большие круизные лайнеры.

“За один день могло появиться штук семь таких кораблей. И буквально за час остров пополнялся 20 тысячами новоприбывших”, - говорит она.

Картинка из прошлого. Как скоро круизные суда смогут вернуться на Миконос? Getty Images

На протяжении многих лет Стейси вместе с единомышленниками призывала местные власти отрегулировать график прибытия лайнеров так, чтобы они меньше пересекались между собой.

Но в этом году из-за пандемии коронавируса, отменившей круизы, в здешней гавани не пришвартуется ни один лайнер.

Многие жители Миконоса рады этому обстоятельству, однако для владельцев малого бизнеса - такого, как кафе и минимаркеты, - это тяжелый финансовый удар.

Коронавирус в Греции

По информации Национальной организации общественного здравоохранения Греции, в воскресенье в стране было зарегистрировано девять новых случаев заражения. Умерших нет.

В общей сложности в Греции коронавирусом заразились около 3100 человек.

За время пандемии в Греции от Covid-19 умерли 183 человека.

По состоянию на воскресенье в реанимации оставались 13 человек с диагнозом "коронавирус". 116 человек были переведены из палат интенсивной терапии в связи с улучшением состояния.

Еще одна проблема, существовавшая на острове до коронавируса, - туристическая нагрузка на местную инфраструктуру, развитие которой не поспевало за увеличением посещаемости.

На Миконосе регулярно происходят перебои электроэнергии, и проблема утилизации мусора также стоит очень остро.

Как туризм помог построить современную Грецию

Несколько правительств Греции, сменивших друг друга, старались использовать туризм как средство оживления страны после очередного кризиса.

Значительня часть экономики Греции держится за счет потока туристов, который казался нескончаемым Getty Images

В 1950-х власти строили пятизвездочные отели, чтобы привлечь обеспеченных посетителей после Второй мировой войны.

После военного переворота в 1967 году, когда к власти пришла хунта правого толка, фокус переместился на развитие массового туризма. Это направление продолжилось и после падения диктатуры в 1974 году.

Туризм помог Греции пережить и финансовый кризис 2008 года, хотя многие утверждают, что индустрия регулируется не лучшим образом.

“В стране до сих пор нет четких политических программ, касающихся потоков туристов, - говорит профессор Эфимия Сарантакоу из Университета Западной Аттики. - Один значительный прокол в системе заключается в том, что правительство не позволяет региональным властям возможность регулировать туризм на местном уровне”.

Поможет ли пандемия Греции измениться?

Еще одна проблема, на которую указывают греки, состоит в том, что чрезмерная зависимость экономики от туризма породила огромное число низкооплачиваемых рабочих мест для неквалифицированных сезонных рабочих.

Значительная часть занятых на сезонных работах - молодежь, женщины и мигранты Getty Images

“По всему миру в этой индустрии работают множество женщин, мигрантов и молодежи, - говорит Кристина Зампоукос с факультета туризма в Университете Средней Швеции. - В этом секторе труд невысоко оценивается из-за ассоциации с такими “женскими работами”, как уборка, обслуживание, уход за другими людьми”.

Другие популярные туристические места, страдавшие от переизбытка посетителей, такие как Венеция и Амстердам, уже объявили, что для них пандемия стала возможностью ввести новые, более устойчивые модели организации туризма.