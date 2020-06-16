Уга Думпис: Ко второй волне Covid-19 мы не готовы

"Конечно, мы не готовы ко второй волне, и вряд ли какая-либо страна готова.

Первоочередная задача на национальном уровне - предотвратить ее, то есть придерживаться той же стратегии, с помощью которой нам удалось ограничить эпидемию, - тестирование, определение контактных лиц", - добавил Думпис.

Также он подчеркнул опасность, которую несут за собой перемещения по разным странам:

"Первое, что нужно понять, - путешествовать не очень безопасно. Те, кто прибывают к нам, могут быть заражены, поскольку им не нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию", - говорит он.

Помимо этого эксперт считает, что этим летом не надо "бросать вызов судьбе" и посещать мероприятия в помещениях.