Уга Думпис: Ко второй волне Covid-19 мы не готовы

По словам главного инфекциониста Министерства здравоохранения Уги Думписа, вторая волна распространения коронавируса уже началась в Иране и Израиле. Будет ли она в Латвии? Точного ответа на этот вопрос нет, заявил в эфире Latvijas Radio специалист.
"Конечно, мы не готовы ко второй волне, и вряд ли какая-либо страна готова.
Первоочередная задача на национальном уровне - предотвратить ее, то есть придерживаться той же стратегии, с помощью которой нам удалось ограничить эпидемию, - тестирование, определение контактных лиц", - добавил Думпис.
Также он подчеркнул опасность, которую несут за собой перемещения по разным странам:
"Первое, что нужно понять, - путешествовать не очень безопасно. Те, кто прибывают к нам, могут быть заражены, поскольку им не нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию", - говорит он.
Помимо этого эксперт считает, что этим летом не надо "бросать вызов судьбе" и посещать мероприятия в помещениях.
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