Арендованные электросамокаты бросают где попало. Скоро за это начнут штрафовать

Для этих средств передвижения оборудованы специальные парковочные места, но многие эти правила игнорируют. Государственная полиция признает, что сотрудники правоохранительных органов на данный момент не могут никого за это наказать, но в ближайшее время ситуация изменится.

По мере того как погода становится все более теплой, на улицах появляется все больше самокатов. Как правило, завершая краткосрочную аренду, многие бросают самокаты где придется. Skok sharing - компания, которая занимается арендом электросамокатов - на своей странице в социальных сетях опубликовала руководство о том, как и где правильно оставлять средство передвижения.

За парковку отвечает тот, кто им пользуется, - объясняют в компании. Нельзя бросать самокат где угодно.

Одна из распространенных ошибок - самокат оставляют на парковке, с которой у фирмы нет договора, поэтому клиент получает штраф.

Представитель Госполиции Андрис Лоцс рассказал журналистам, что с 1 июля в правила будут внесены изменения. В тех случаях, когда самокаты будут припаркованы там, где они мешают, например, пешеходному движению, на клиента будет наложен штраф. Принимая во внимание то, что данные пользователей краткосрочной аренды самоката легко отслеживаются, штрафа избежать не удастся.

Видео: Сюжет Panorāma