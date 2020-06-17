Ср, 17.06.2020
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Послание из прошлого века: женщина обнаружила под обоями дельный совет

ФОТО: facebook.com/charlotte.wilkinson.3133/

Отдирая старые обои со стены Шарлотта Моррисон из Лондона, увидела послание из прошлого, которое скрывалось за ними больше 20 лет, рассказывает "Медуза". 

Вот, что было написано: 

"Если вам когда-нибудь понадобится поменять в этой комнате обои, вам нужно восемь рулонов. Я купил всего шесть по 17 фунтов за штуку. Мне этого не хватило (что меня очень выбесило)".

Автор подписи - Джон. Он оставил ее 21 декабря 1997 года. 

Шарлотта рассказала, что после ее публикации в Facebook ей написал родственник автора послания. У Джона нет своей страницы в соцсети.

"Джон ненавидит соцсети, поэтому вместо статусов он пишет послания. Я передала его родственнику, что в соцсетях Джона считают легендой", - подписала снимок обоев Шарлотта на своей странице в Facebook.

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