Послание из прошлого века: женщина обнаружила под обоями дельный совет

Вот, что было написано:

"Если вам когда-нибудь понадобится поменять в этой комнате обои, вам нужно восемь рулонов. Я купил всего шесть по 17 фунтов за штуку. Мне этого не хватило (что меня очень выбесило)".

Автор подписи - Джон. Он оставил ее 21 декабря 1997 года.

Шарлотта рассказала, что после ее публикации в Facebook ей написал родственник автора послания. У Джона нет своей страницы в соцсети.

"Джон ненавидит соцсети, поэтому вместо статусов он пишет послания. Я передала его родственнику, что в соцсетях Джона считают легендой", - подписала снимок обоев Шарлотта на своей странице в Facebook.

А в Англии - весело! Например, на прошедших выходных мы сообщали о жительнице Англии, которая купила в магазине яйца, а спустя некоторое время из них вылупились птенцы!