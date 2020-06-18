Для каждой фигуры - своя удачная модель платья! Стилисты делятся хитростями

Лету великолепно подходит призыв программы телевидения для женщин STV Pirmā! - отдаться женственности и 30 июньских дней носить юбки и платья. Как подчеркнуть женственность и подобрать комплекты нарядов, которые будут особенно актуальны в этом летнем сезоне? Советами делятся стилисты Анита Алтмане и Юлия Вербицкая.

Яркость цвета для энергии и женственности

Хотя женственность и ее ощущение у каждой женщины свое, этим летом на помощь придут цвета - подарят значительную дозу энергии и помогут подчеркнуть женственность. "Я бы порекомендовала сосредоточиться на расцветке и отбросить стеснительность, потому что это один из самых простых способов взглянуть на уже привычные покрой и фасон, найдя их в ярком или необычном оттенке.

Цвет - это жизнерадостность, оптимизм и отражение настроения. Этим летом чрезвычайно актуальны желтые, оранжевые и все зеленые тона",

- говорит стилист Анита Алтмане.

К тому же цвета этого сезона можно обыграть в любом стиле, давая широкие возможности для полета фантазии от курток-бомберов спортивного стиля и до длинных платьев ярких цветов.

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Романтические пастельные тона и стилевой микс

В летнем сезоне 2020 года доминируют яркие цвета, но никуда не исчезли и романтические, нежные пастельные тона. "Нежная игра оттенков в телесной и пастельной гамме будут выглядеть женственно, освежающе и элегантно.

Этим летом вы можете уверенно выбрать комплект в пределах одного оттенка, например, оттенки розового, бежевого, шалфейного, зеленого или нежно-голубого",

- рассказывает Анита Алтмане.

В свою очередь Юлия Вербицкая подчеркивает важность сочетания разных стилей: "Чтобы выглядеть стильно и актуально в этом сезоне, при создании образа не останавливайтесь на одежде одного стиля. Смикшируйте шелковое платье с жакетом в мужском стиле или вязаным свитером размера oversize, а не с приталенным жакетом.

Платья с массивными туфлями будут выглядеть более современно, чем с "правильными" классическими лодочками.

Также не забывайте об аксессуарах - они очень много придают общему образу! Не бойтесь экспериментировать, импровизировать и вдохновляться стилистами, блогерами и знаменитостями!".

ФОТО: PIXELFORMULA/SIPA/PIXELFORMULA/SIPA

Как найти идеальное платье и юбку?

Что же следует учитывать при поиске наиболее подходящего платья или юбки для вашей личности и фигуры?

"Конечно, есть общие правила -

женщинам маленького роста не следует увлекаться очень длинными изделиями, а на обладательницах более широких бедер всегда хорошо выглядят юбки А-силуэта.

Однако у каждой дамы будет своя собственная длина и покрой юбки или платья, ибо нет единого и универсального для всех. Я бы порекомендовала выбор платьев и юбок тесно связать с повседневными рабочими задачами, предпочтениями и тем, как вы планируете сочетать их с остальным гардеробом", - говорит Анита Алтмане.

С советами Аниты соглашается и Юлия, подчеркивая, что все зависит от роста и типа фигуры.

"Если вы хотите удлинить свою фигуру и визуально выглядеть стройнее, выбирайте платья и юбки с высокой талией. Фигуру удлинят также платья и юбки с запа́хом, а также одежда с разрезом.

Так называемая городская юбка подойдет для всех типов фигуры, а правильный выбор обуви и аксессуаров придаст большое значение общему образу",

- указывает Юлия Вербицкая.

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