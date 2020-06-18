Для каждой фигуры - своя удачная модель платья! Стилисты делятся хитростями

Выбор более легкой и воздушной одежды в летний сезон вполне естественен - мы хотим сбросить плотную одежду и наконец почувствовать себя свободнее. Вместе с ласковыми лучами солнца в нашу повседневную жизнь входят легкость, определенная воздушность и тепло, что позволяет нам носить открытые туфли, платья и юбки.
Лету великолепно подходит призыв программы телевидения для женщин STV Pirmā! - отдаться женственности и 30 июньских дней носить юбки и платья. Как подчеркнуть женственность и подобрать комплекты нарядов, которые будут особенно актуальны в этом летнем сезоне? Советами делятся стилисты Анита Алтмане и Юлия Вербицкая.
Яркость цвета для энергии и женственности
Хотя женственность и ее ощущение у каждой женщины свое, этим летом на помощь придут цвета - подарят значительную дозу энергии и помогут подчеркнуть женственность. "Я бы порекомендовала сосредоточиться на расцветке и отбросить стеснительность, потому что это один из самых простых способов взглянуть на уже привычные покрой и фасон, найдя их в ярком или необычном оттенке.
Цвет - это жизнерадостность, оптимизм и отражение настроения. Этим летом чрезвычайно актуальны желтые, оранжевые и все зеленые тона",
- говорит стилист Анита Алтмане.
К тому же цвета этого сезона можно обыграть в любом стиле, давая широкие возможности для полета фантазии от курток-бомберов спортивного стиля и до длинных платьев ярких цветов.
Романтические пастельные тона и стилевой микс
В летнем сезоне 2020 года доминируют яркие цвета, но никуда не исчезли и романтические, нежные пастельные тона. "Нежная игра оттенков в телесной и пастельной гамме будут выглядеть женственно, освежающе и элегантно.
Этим летом вы можете уверенно выбрать комплект в пределах одного оттенка, например, оттенки розового, бежевого, шалфейного, зеленого или нежно-голубого",
- рассказывает Анита Алтмане.
В свою очередь Юлия Вербицкая подчеркивает важность сочетания разных стилей: "Чтобы выглядеть стильно и актуально в этом сезоне, при создании образа не останавливайтесь на одежде одного стиля. Смикшируйте шелковое платье с жакетом в мужском стиле или вязаным свитером размера oversize, а не с приталенным жакетом.
Платья с массивными туфлями будут выглядеть более современно, чем с "правильными" классическими лодочками.
Также не забывайте об аксессуарах - они очень много придают общему образу! Не бойтесь экспериментировать, импровизировать и вдохновляться стилистами, блогерами и знаменитостями!".
Как найти идеальное платье и юбку?
Что же следует учитывать при поиске наиболее подходящего платья или юбки для вашей личности и фигуры?
"Конечно, есть общие правила -
женщинам маленького роста не следует увлекаться очень длинными изделиями, а на обладательницах более широких бедер всегда хорошо выглядят юбки А-силуэта.
Однако у каждой дамы будет своя собственная длина и покрой юбки или платья, ибо нет единого и универсального для всех. Я бы порекомендовала выбор платьев и юбок тесно связать с повседневными рабочими задачами, предпочтениями и тем, как вы планируете сочетать их с остальным гардеробом", - говорит Анита Алтмане.
С советами Аниты соглашается и Юлия, подчеркивая, что все зависит от роста и типа фигуры.
"Если вы хотите удлинить свою фигуру и визуально выглядеть стройнее, выбирайте платья и юбки с высокой талией. Фигуру удлинят также платья и юбки с запа́хом, а также одежда с разрезом.
Так называемая городская юбка подойдет для всех типов фигуры, а правильный выбор обуви и аксессуаров придаст большое значение общему образу",
- указывает Юлия Вербицкая.
Чтобы принять участие в конкурсе "30 дней в юбке или платье", который в этом году проводится уже четвертый раз, перед выходом по делам каждый день с 1 по 30 июня фотографируй себя в летнем наряде и публикуй фотографию в Facebook или Instagram под хэштегом #STVUzvelcKleitu. И, возможно, именно тебя 1 июля побалуют специальным призом - подарочной картой на 100 евро от торгово-развлекательной столицы Akropole.