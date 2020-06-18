В Латвии - четыре новых случая Covid-19 за сутки. Три из них - у прибывших из России

Всего с начала пандемии протестировано 133 557 человек, выявлено 1108 случаев заболевания. После Covid-19 выздоровели 903 человека, умерли - 30.

Представитель центра Илзе Арая сообщила агентству LETA, что три из выявленных за последние сутки случаев заражения связаны с одной семьей, которая прибыла из России.

Источник заражения еще одного человека устанавливается.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах находятся шесть пациентов, у пяти заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 172 пациента, переболевших Covid-19.