Беларусь: оппозиционер порезал себя в карцере, задержан основной соперник Лукашенко на выборах

"Меня содержат в карцере ЦИП (Центр изоляции правонарушителей - ред.), где отключена вода, меня лишили всех вещей, и так уже десять дней. В знак протеста мне пришлось резать руку", - заявил Павел Северинец в зале суда Фрунзенского района Минска и показал изрезанную руку.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова позже прокомментировала эту травму: "Конвоир на мониторе видеонаблюдения еще неделю назад увидел, как Северинец терся рукой о решетку в камере. Действия были пресечены милиционером и вызван медработник, только помощь не понадобилась".

"Любую иную информацию следует расценивать как ложную", - написала Чемоданова в телеграм-канале МВД.

В чем обвиняют Северинца

Северинец обвиняется в участии в двух митингах, в Минске и Витебске, где, согласно оглашенному протоколу, выкрикивал лозунги: "Жыве Беларусь" (Да здравствует Беларусь), "Сыходзь" (Уходи), "Стоп таракан", "Свабоду палітвязням" (Свободу политзаключенным).

Политик был задержан 7 июня после пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента (выборы в Беларуси назначены на 9 августа) и, согласно прежним судебным решениям, должен отбыть 75 суток административного ареста.

В суде Павел Северинец заявил, что не понимает, за что его судят в очередной раз, так как на нынешнем этапе избирательной кампании пикеты разрешены.

"Это повод дать еще 15, и еще 15, и еще 15 суток, чтобы я не мог участвовать в избирательной кампании, не был с семьей, все лето провел в карцере?" - спросил Северинец. (Здесь и далее слова Северинца в переводе с белорусского; судебное заседание, по ходатайству арестованного, велось на белорусском языке).

"Нары в карцере откидываются с 22-х вечера и до 6 часов утра. Карцер - бетонная комната размером 3 на 2 метра, солнца не видно, на прогулки меня не выводят. Если ночь холодная, не спишь, а отжимаешься от пола, чтобы не замерзнуть", - рассказал в суде Северинец.

В подобных условиях, по его словам, отбывает административный арест активистка Ольга Николайчик.

Павел Северинец не однажды отбывал многосуточные административные аресты; дважды отбывал сроки в местах ограничения свободы по обвинению в организации акций протеста против выдвижения в президенты Александра Лукашенко; после президентских выборов 2010 года содержался в СИЗО КГБ.

Задержание Бабарико

С начала избирательной кампании в Беларуси десятки человек подверглись задержаниям и арестам за участие в уличных акциях и стримах с критикой действующей власти.