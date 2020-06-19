Пт, 19.06.2020
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"Там было много непристегнувшихся детей". Подробности ДТП с участием трех авто в районе Олайне

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В четверг, 18 июня, на Рижской объездной дороге недалеко от карьера в Яунолайне в очередной раз случилась авария: бусик Volkswagen врезался в легковое авто Honda. В аварии пострадали пятеро детей, сообщает программа TV3 Degpunktā.

"Мы налево поворачивали и там сзади въехала машина", - рассказала водитель Honda. После первого относительно легкого столкновения машину Honda выбросило на встречную полосу, где она протаранила бок грузовика.

На месте ЧП Degpunktā встретила Артура, который был за рулем Volkswagen и видел все своими глазами. 

"Женщина резко затормозила, хотела остановиться. Там, где нельзя. И она это делала, не показав поворотник. Я ехал за ней, и врезался. Она думала быстро вывернуть, но у нее не вышло", - рассказал мужчина. 

Кроме того, в машине Honda находилось много непристегнувшихся детей.

"Они все сами вышли. Все нормально. Со мной тоже все в порядке. Я был один за рулем. Вроде нужно было соблюдать большую дистанцию. Смотрите, где тормозной путь можно видеть, как я тормозил. Больше - не смог", - сказал мужчина. 

Похожая версия ситуации до столкновения и у водителя грузовика. 

Врачи обследовали семь человек. Двух взрослых, а также пятерых детей. Все пятеро - от восьми до 15 лет - после того, как получили помощь на месте ЧП были доставлены в больницу для дополнительной проверки. В свою очередь, в Госполиции по факту ЧП было возбуждено дело, в настоящее время проводится расследование. 

Видео: Сюжет Degpunktā

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