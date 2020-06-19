Полиция будет усиленно контролировать дорожное движение во время праздников

Полицейские будут проверять, не находятся ли водители транспортных средств под воздействием алкогольных, наркотических или других опьяняющих веществ.

Полиция просит родственников и друзей следить за тем, чтобы водители не садились за руль нетрезвыми.

Также полицейские будут проверять, используются ли ремни безопасности и детские кресла, обращать внимание на безопасность менее защищенных участников дорожного движения - пешеходов и велосипедистов.

В выходные дни полиция продолжит контролировать, как люди соблюдают ограничения на собрания и требование дистанцирования.