Полиция будет усиленно контролировать дорожное движение во время праздников

Государственная полиция в период с 21 июня по 25 июня будет усиленно контролировать безопасность дорожного движения, сообщили агентству LETA в полиции.
Полицейские будут проверять, не находятся ли водители транспортных средств под воздействием алкогольных, наркотических или других опьяняющих веществ.
Полиция просит родственников и друзей следить за тем, чтобы водители не садились за руль нетрезвыми.
Также полицейские будут проверять, используются ли ремни безопасности и детские кресла, обращать внимание на безопасность менее защищенных участников дорожного движения - пешеходов и велосипедистов.
В выходные дни полиция продолжит контролировать, как люди соблюдают ограничения на собрания и требование дистанцирования.
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