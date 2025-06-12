Сейм запретил поездки в Россию и Беларусь некоторым работникам госуправления

В подчинении Министерства юстиции находятся Регистр предприятий, Служба контроля за неплатежеспособностью, Государственная земельная служба, Государственное бюро судебной экспертизы, Управление мест заключения, Патентное управление, Государственная служба пробации, Центр государственного языка, Судебная администрация и администрация Гарантийного фонда алиментов.

Критическая инфраструктура Латвии состоит из объектов, функционирование которых необходимо для существования государства и обеспечения основных потребностей общества. К ним относятся, например, инфраструктура электро-, водо- и газоснабжения, больницы, мосты, аэропорты, порты и железнодорожные объекты.

"Не секрет, что Россия и Беларусь усиливают разведывательные меры против Латвии и любой латвийский гражданин, пересекший их границы, полезен им для этих целей. Несмотря на четкие рекомендации Министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности не ездить в Россию и Беларусь в интересах как национальной, так и личной безопасности, число выезжающих из страны растет", - сказал председатель Комиссии по национальной безопасности Айнар Латковскис ("Новое Единство").

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Запрет также будет наложен на транзит через территорию России и Беларуси. Запрет не будет распространяться на случаи, когда выезд необходим в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям и человек получил разрешение на временный выезд из Латвии.

Законопроект предусматривает, что нарушение запрета на выезд будет рассматриваться как основание для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.