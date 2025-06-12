Нацобъединение предлагает исключать из Сейма за нарушение присяги

Как пояснили в Нацобъединении, предложенные изменения дополнительно расширят вторую часть 18-й статьи регламента Сейма нормой, позволяющей исключить депутата из состава парламента, если он нарушает 4-й пункт этического кодекса депутатов. Данный пункт обязывает депутата соблюдать обязательства, данные им в торжественной депутатской присяге.

Член партии Артур Бутанс подчеркнул, что депутатский мандат не является "бесплатным билетом" для антигосударственных действий. По его мнению, недопустимо, чтобы с трибуны парламента звучали заявления, направленные против Конституции (Сатверсме), суверенитета страны или латышского языка как единственного государственного языка. Если депутат последовательно нарушает данные им в присяге обязательства, у парламента должна быть возможность исключить его из своих рядов.

"Это вопрос самоуважения парламента и государственной безопасности. Поправки - это шаг к большей ответственности и уважению к Сейму как высшему законодательному органу государства", - отметил Бутанс.

Этой инициативой Национальное объединение намерено создать правовой инструмент, позволяющий парламенту самостоятельно защищать свою целостность и предотвращать случаи, когда поведение отдельного депутата подрывает авторитет законодательной власти.