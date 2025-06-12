Нацобъединение предлагает исключать из Сейма за нарушение присяги

Национальное объединение, реагируя на публичные высказывания и поведение бывшего парламентария Алексея Росликова ("Стабильности!"), выступило с инициативой поправок к регламенту Сейма. Эти поправки предусматривают возможность исключения депутата из парламента за серьезное нарушение этического кодекса депутатов.
Как пояснили в Нацобъединении, предложенные изменения дополнительно расширят вторую часть 18-й статьи регламента Сейма нормой, позволяющей исключить депутата из состава парламента, если он нарушает 4-й пункт этического кодекса депутатов. Данный пункт обязывает депутата соблюдать обязательства, данные им в торжественной депутатской присяге.
Член партии Артур Бутанс подчеркнул, что депутатский мандат не является "бесплатным билетом" для антигосударственных действий. По его мнению, недопустимо, чтобы с трибуны парламента звучали заявления, направленные против Конституции (Сатверсме), суверенитета страны или латышского языка как единственного государственного языка. Если депутат последовательно нарушает данные им в присяге обязательства, у парламента должна быть возможность исключить его из своих рядов.
"Это вопрос самоуважения парламента и государственной безопасности. Поправки - это шаг к большей ответственности и уважению к Сейму как высшему законодательному органу государства", - отметил Бутанс.
Этой инициативой Национальное объединение намерено создать правовой инструмент, позволяющий парламенту самостоятельно защищать свою целостность и предотвращать случаи, когда поведение отдельного депутата подрывает авторитет законодательной власти.
Ранее портал TVNET сообщал, что Росликов парламентским большинством был отстранен от участия в заседании Сейма. Выступая с трибуны парламента по поводу декларации "Об устранении последствий русификации", Росликов использовал русский язык, что является нарушением правил Сейма.
Оппозиционные депутаты от "Объединенного списка" обратились в Государственную полицию с просьбой привлечь Росликова к ответственности.
Завершая свое выступление по декларации "Об устранении последствий русификации", Росликов произнес на русском языке: "Нас больше, русский язык - наш язык", - после чего дважды показал присутствующим в зале заседаний депутатам неприличный жест.
Служба государственной безопасности (VDD) возбудила уголовный процесс в отношении Росликова по подозрению в содействии агрессору - России - в деятельности, направленной против Латвии, а также в разжигании национальной ненависти и розни. Об этом сообщила сама спецслужба. Уголовное дело начато после анализа высказываний Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также его других недавних действий.
VDD напомнила, что служба уже неоднократно проводила профилактические беседы с лидером партии "Стабильности!", предупреждая о предусмотренной законом ответственности за совершение преступлений.
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