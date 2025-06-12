"Просто сфотографируют паспорт": доверчивость жителя Салдуса окончилось приговором за отмывание денег

Казалось бы, невинная просьба сделать снимок паспорта и сфотографировать лицо привела мужчину из Салдуса на скамью подсудимых. Курземский районный суд приговорил его к условному наказанию за за то, что он сознательно позволил мошенникам использовать его личность для открытия банковских счетов и отмывания тысяч евро. Перед нами - классическая история "денежного мула", которая служит суровым предупреждением для всех.
Все началось 28 июня 2022 года в Салдусе. Согласно приговору, обвиняемый, находясь в машине с другим человеком, согласился на, казалось бы, простую сделку: позволил сфотографировать свой паспорт и сделать снимок своего лица.
Мужчина осознавал, что сам не будет пользоваться счетами, и мог предположить, что кто-то другой может использовать их в незаконных целях.