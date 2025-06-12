Вучич впервые приехал в Украину, но отказался осуждать Россию

Вучич, у которого сложились тесные отношения с Кремлем, написал на своем сайте, что "декларация была для нас непростой и сложной, поэтому я воздержался от ее подписания".

"Именно поэтому мое имя и Сербия не указаны среди подписавших декларацию", - добавил он.

Документ, опубликованный на сайте президента Украины, осуждает "жестокую агрессивную войну России против Украины", называя ее "грубым нарушением международного права, в том числе Устава ООН, и серьезной угрозой миру, безопасности и стабильности как на европейском континенте, так и во всем мире".

Кроме того, декларация гласит, что условием долгосрочного мира в Украине является "полный вывод российских войск и техники со всей украинской территории", а также "полное восстановление международно признанных государственных границ".

Подписанты документа также отметили, что "лучшей гарантией безопасности Украины" станет ее членство в НАТО, и призвали создать международный трибунал для расследования преступлений российской агрессии.

В отдельном пункте декларации участники саммита призвали "международное сообщество сохранить и усилить санкции против Российской Федерации в банковском и энергетическом секторах".

На саммите в Одессе также присутствовали президенты Черногории, Молдовы и Румынии, премьер-министры Болгарии, Греции и Хорватии, председатель парламента Албании, а также представители правительств Северной Македонии и Словении.

Поездка в Одессу стала первым визитом Вучича в Украину с момента начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что 9 мая этого года Вучич посетил Москву и принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы Советского Союза над нацистской Германией, вызвав осуждение со стороны Европейского союза. Сербия является страной-кандидатом на вступление в ЕС.