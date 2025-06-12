"Мы поддерживаем стремление к светлому будущему": Рубио поздравил Кремль с Днем России

Конгрессмен-демократ от палаты представителей Билл Китинг напомнил Рубио о его жесткой критике Путина в период работы сенатором и спросил, считает ли он до сих пор Путина военным преступником.

"Во время войны в Украине совершаются преступления, и виновные будут привлечены к ответственности, но наша цель сейчас - прекратить эту войну, - ответил Рубио. - Позвольте мне сказать: с каждым днем, пока война продолжается, гибнет все больше людей, еще больше людей получают ранения и, откровенно говоря, совершается все больше военных преступлений".

Госсекретарь США также подчеркнул важность переговоров с Россией. "Если бы в 1961 году не было коммуникации между США и Россией, Карибский кризис мог привести к концу света", - заявил Рубио.