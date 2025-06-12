"Мы поддерживаем стремление к светлому будущему": Рубио поздравил Кремль с Днем России

Госсекретарь США Марко Рубио от имени американского народа поздравил россиян с Днем России, отмечаемым 12 июня. В кратком заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, Рубио подчеркнул, что Вашингтон хочет конструктивно сотрудничать с Москвой ради достижения мира в Украине.
"Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают народ России в его стремлении к более светлому будущему. Пользуясь случаем, мы вновь подтверждаем желание Соединенных Штатов конструктивно работать с Российской Федерацией для достижения долгосрочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать взаимовыгодным отношениям между нашими странами", - говорится в заявлении Рубио.
День России отмечается 12 июня, поскольку именно в этот день в 1992 году Съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принял Декларацию о независимости.
С момента инаугурации Дональда Трампа в январе текущего года США неоднократно выражали намерение восстановить дипломатические и экономические отношения с Россией, демонстрируя готовность пойти на уступки Кремлю ради прекращения его агрессии против Украины.
В мае во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио призвал Москву провести так называемые "переговоры доброй воли" с Украиной.
Однако на слушаниях в Конгрессе США в прошлом месяце Рубио уклонился от того, чтобы назвать российского диктатора Владимира Путина военным преступником.
Конгрессмен-демократ от палаты представителей Билл Китинг напомнил Рубио о его жесткой критике Путина в период работы сенатором и спросил, считает ли он до сих пор Путина военным преступником.
"Во время войны в Украине совершаются преступления, и виновные будут привлечены к ответственности, но наша цель сейчас - прекратить эту войну, - ответил Рубио. - Позвольте мне сказать: с каждым днем, пока война продолжается, гибнет все больше людей, еще больше людей получают ранения и, откровенно говоря, совершается все больше военных преступлений".
Госсекретарь США также подчеркнул важность переговоров с Россией. "Если бы в 1961 году не было коммуникации между США и Россией, Карибский кризис мог привести к концу света", - заявил Рубио.
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