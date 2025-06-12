С 2030 года для участия в выборах в Сейм партиям потребуется большее количество членов, в то время как целый ряд изменений вступит в силу уже на выборах, которые состоятся в следующем году. В частности, досрочное голосование будет проводиться во всех избирательных участках и в течение пяти дней вместо трех. Кроме того, срок подачи списков кандидатов будет продлен - такие поправки к Закону о выборах в Сейм были приняты в четверг, 12 июня, в окончательном чтении.
Начиная с выборов 2030 года участвовать в выборах в Сейм смогут только те политические партии, в составе которых будет зарегистрировано не менее 1000 членов, а для партийных объединений это число составит не менее 1500 членов.
В настоящее время списки кандидатов могут подавать партии или объединения, в которых зарегистрировано не менее 500 членов.
Поправки также устанавливают, что впредь предвыборные программы партий и партийных объединений не должны превышать 10 000 знаков. До сих пор объем таких программ ограничивался 4000 знаков.
Списки кандидатов на выборы в Сейм можно будет подавать в течение более длительного периода - начиная со 105-го дня до дня выборов и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Это позволит эффективнее организовать подготовку к выборам, включая проведение процедур закупки, отмечается в пояснении Сейма. Ранее подача списков начиналась за 80 дней до выборов.
С учетом более продолжительного периода подачи списков поправки предусматривают, что Центральная избирательная комиссия будет обязана определять количество избираемых депутатов по каждому избирательному округу пропорционально числу избирателей округа за пять месяцев до выборов вместо прежнего четырехмесячного срока.
Также был пересмотрен размер залога, который необходимо внести при подаче списка кандидатов. Вместо нынешних 1400 евро залог составит сумму, равную 11 минимальным месячным зарплатам (на данный момент - 8140 евро). Чтобы избежать резкого скачка размера залога, до выборов в Сейм следующего года он будет составлять сумму, равную шести минимальным зарплатам.
Для согласования порядка проведения разных выборов уточняется, что на выборах в Сейм участки также будут открыты с 8:00 до 20:00. До сих пор голосование начиналось с 7:00 утра.
Поправки также предусматривают, что на досрочном голосовании, как и на муниципальных выборах, избиратели смогут сдать бюллетени на хранение во всех избирательных участках Латвии - с понедельника по пятницу перед днем выборов. Ранее это было возможно только на отдельных участках и только в понедельник, четверг и пятницу.
Учитывая, что при подсчете голосов планируется использовать сканирование бюллетеней, изменения предусматривают переход от системы плюсов и минусов к единому принципу отметок "за" и "против".
Поправки также предусматривают возможность для избирательных комиссий организовывать выездное голосование, а также устанавливают более простой порядок регистрации на голосование по почте - это можно будет сделать через портал государственных услуг www.latvija.gov.lv.
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