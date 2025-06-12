Также был пересмотрен размер залога, который необходимо внести при подаче списка кандидатов. Вместо нынешних 1400 евро залог составит сумму, равную 11 минимальным месячным зарплатам (на данный момент - 8140 евро). Чтобы избежать резкого скачка размера залога, до выборов в Сейм следующего года он будет составлять сумму, равную шести минимальным зарплатам.

Для согласования порядка проведения разных выборов уточняется, что на выборах в Сейм участки также будут открыты с 8:00 до 20:00. До сих пор голосование начиналось с 7:00 утра.

Поправки также предусматривают, что на досрочном голосовании, как и на муниципальных выборах, избиратели смогут сдать бюллетени на хранение во всех избирательных участках Латвии - с понедельника по пятницу перед днем выборов. Ранее это было возможно только на отдельных участках и только в понедельник, четверг и пятницу.

Учитывая, что при подсчете голосов планируется использовать сканирование бюллетеней, изменения предусматривают переход от системы плюсов и минусов к единому принципу отметок "за" и "против".

Поправки также предусматривают возможность для избирательных комиссий организовывать выездное голосование, а также устанавливают более простой порядок регистрации на голосование по почте - это можно будет сделать через портал государственных услуг www.latvija.gov.lv.