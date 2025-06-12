Украинские дроны атаковали технопарк в Московской области

"С целью снизить возможности противника по производству высокотехнологичного вооружения и оборудования в ночь на 12 июня подразделения беспилотных систем Вооруженных сил Украины совместно с другими компонентами Сил обороны нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора", -сказано в заявлении.

Взрывы произошли на заводе по производству и сборке печатных плат и электроники. "Его продукция широко используется в производстве высокотехнологичного вооружения и техники", - уточнил Генштаб. Результаты удара уточняются.