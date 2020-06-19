Президентские выборы в Беларуси идут совсем не по сценарию Лукашенко

На настроения людей, отмечает Лебедько, очень повлияли высказывания Лукашенко во время эпидемии коронавируса. Белорусский президент нелицеприятно высказался о некоторых жертвах: обвинил пожилого актера театра из Витебска в том, что тот сам решил ходить на работу; отставного офицера-подводника - в излишнем весе.

"Та риторика, которой он сопровождал коронавирус, привела к тому, что даже нейтральные люди сказали: это ужас, это невозможно! Коронавирус и сейчас продолжает воздействовать на людей, он отобрал у Лукашенко очень много голосов. И пока эпидемия продолжается, она играет против Лукашенко", - замечает политик.

Экономическая ситуация в стране не позволяет, как в минувшие кампании, "подкинуть на зарплаты" и социальные выплаты. Обещанные Лукашенко среднемесячные сначала 1000 долларов, потом 500 долларов зарплаты так и остались обещаниями.

Вызов, откуда не ждали

В президентской кампании 2010 года участвовали известные белорусские оппозиционеры. Сейчас вместо них - претенденты, которых называют "лица второго плана" и "подрастающие политики".

Лидеры ряда оппозиционных структур намеревались выставить в противовес Лукашенко единого кандидата, но, по мнению аналитика Александра Класковского, перессорились в процессе объявленных ими праймериз.

"Амбиции и дефицит доверия зачеркнули хорошую идею праймериз, - говорит Класковский. - И оппозиция маргинализована. Режим много лет работал на ее ослабление".

Известные оппозиционные лидеры получили клеймо неудачников - за два десятилетия не смогли реализовать свои планы и идеи, отмечает оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

"Но во время этой кампании, которая, казалось бы, уже у Лукашенко в кармане - все схвачено, в избирательных комиссиях свои люди - вдруг появились новые лица, - говорит эксперт Александр Класковский. - И это люди, за которыми не тянется шлейф поражений, а, напротив, скажем, Виктор Бабарико - это успешный менеджер, Валерий Цепкало - выходец из истеблишмента, или же видеоблогер Сергей Тихановский. Вот эти люди оказались в фокусе общественного внимания. Так что для правящего режима вызов пришел оттуда, откуда они не ждали".

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"Страну они не получат!" - заявил Александр Лукашенко, раздавая тройке альтернативных лидеров все более нелестные характеристики.

Валерия Цепкало, который некогда работал в президентской администрации, был дипломатом, создавал белорусский Парк высоких технологий - так называется режим налоговых и других льгот для IT-компаний с регистрацией в Беларуси - Лукашенко сравнил с "хряком, неспособным произвести жизнеспособное потомство". Обещал обнародовать собранный на Цепкало компромат.

Популярный, особенно в провинции, видеоблогер Сергей Тихановский оказался за решеткой. Сначала ему назначали административные аресты за проведение несанкционированных митингов. Затем против Тихановского и группы его сторонников возбудили уголовное дело - "за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок". Правозащитники сообщили, что в отношении Тихановского начато разбирательство еще по одной уголовной статье - воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий. В чем конкретно он обвиняется, неизвестно.