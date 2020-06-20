Василиса Володина предупредила, что нас ждет до 12 июля

По словам эксперта, бояться этой фазы не стоит. Она может принести некоторые сложности, но большинство людей относительно легко переживут этот месяц.

"Это первый ретро-М в корона-эпоху. Думаю, что для многих он откроется с новой стороны. Все "ужасы", которых обычно боятся, сейчас просто смешны.

На фоне пары месяцев карантина и полной парализации жизни планеты все шутки Меркурия вроде задержек, проволочек, опозданий и путаницы - просто детский лепет.

А я о чем говорила не раз?! Ретро-М это муторно, нудно и вяло, но не больно и не страшно.

Период ретроградности часто воспринимается как "сбой в нормальной жизни - нужно переждать, и там будет все опять хорошо". На самом деле ретроградность действует иначе: жил нормально, возникли необъяснимые сложности, потом ты себе их все-таки объяснил. И в зависимости от того, как преодолел, смог вернуться к нормальной жизни или нет, а потом и пойти дальше.

Внимание! Фаза ретроградности - это не конец, это середина цикла Меркурий - Солнце. Важный этап в развитии какой-то идеи или проекта, ее полировка, но НЕ ФИНАЛ",

- написала Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте и добавила, что ретроградный Меркурий состоит из двух частей: первая - появление сложностей - 18-30 июня, вторая - понимание природы проблемы, поиск выхода - 1-12 июля.

Стоит отметить, что вообще в период ретроградного Меркурия астрологи советуют не начинать ничего нового, повременить с крупными покупками, кредитами или свадьбой и отложить все важные дела и решения до лучших времен.