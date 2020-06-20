Сб, 20.06.2020
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Василиса Володина предупредила, что нас ждет до 12 июля

ФОТО: instagram.com/vasilisa.volodina

Известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина в своем прогнозе на ближайшее время напомнила о возвращении ретроградного Меркурия. Этот период будет длиться около месяца - с 18 июня по 12 июля.

По словам эксперта, бояться этой фазы не стоит. Она может принести некоторые сложности, но большинство людей относительно легко переживут этот месяц.

"Это первый ретро-М в корона-эпоху. Думаю, что для многих он откроется с новой стороны. Все "ужасы", которых обычно боятся, сейчас просто смешны.

На фоне пары месяцев карантина и полной парализации жизни планеты все шутки Меркурия вроде задержек, проволочек, опозданий и путаницы - просто детский лепет.

А я о чем говорила не раз?! Ретро-М это муторно, нудно и вяло, но не больно и не страшно.

Период ретроградности часто воспринимается как "сбой в нормальной жизни - нужно переждать, и там будет все опять хорошо". На самом деле ретроградность действует иначе: жил нормально, возникли необъяснимые сложности, потом ты себе их все-таки объяснил. И в зависимости от того, как преодолел, смог вернуться к нормальной жизни или нет, а потом и пойти дальше.

Внимание! Фаза ретроградности - это не конец, это середина цикла Меркурий - Солнце. Важный этап в развитии какой-то идеи или проекта, ее полировка, но НЕ ФИНАЛ",

- написала Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте и добавила, что ретроградный Меркурий состоит из двух частей: первая - появление сложностей - 18-30 июня, вторая - понимание природы проблемы, поиск выхода - 1-12 июля.

Стоит отметить, что вообще в период ретроградного Меркурия астрологи советуют не начинать ничего нового, повременить с крупными покупками, кредитами или свадьбой и отложить все важные дела и решения до лучших времен.

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