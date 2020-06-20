Опыт автовладельца: что происходит, если в машину бьет молния

В 2019 году поездка на автомобиле жителя Вильнюса Хенрика превратилась в ад. В его автомобиль ударила молния. К счастью, от удара никто не пострадал. Об этом пишет литовский портал 15min.lt.

Рядом с автомобилем мужчины ехала группа мотоциклистов. До удара молнии ничто не предвещало, что Хенрик и другие участники дорожного движения могли подвергнуться опасности.

"В один момент я увидел, как начинают скапливаться грозовые тучи. Но мне казалось, что я в безопасности", - рассказал Хенрик, вспомнив, что перед ним ехали мотоциклы и другая машина. Внезапно прогремел взрыв, с крыши начали лететь искры, поднялось облако дыма и салон автомобиля наполнил запах легковоспламеняющихся изоляционных материалов и горячего металла.

Сгорели провода, машина заглохла. Работали только "дворники" и левый "поворотник".

Несмотря на то, что автомобиль подавал признаки жизни, позже его пришлось списать.

ФОТО: 15min.lt

Безопасно ли находиться в машине во время грозы?

Метеоролог Тадас Канто не может однозначно ответить на вопрос, безопасно ли управлять автомобилем во время грозы.

"В автомобиле находиться более безопасно, чем стоять на улице или прятаться под высоким деревом. Однако у автомобиля много металлических деталей, он не имеет заземления. Поэтому во время удара молнии нет никакой гарантии, что находящийся в автомобиле человек ничего не почувствует", - прокомментировал он.

Как обезопасить себя, находясь в машине во время грозы

Во время грозы нельзя касаться металлических частей автомобиля, даже внутри. В современных автомобилях много электроники, поэтому после удара молнии могут возникнуть различные проблемы.

Спасатели рекомендуют во время грозы остановиться на обочине.

Сидеть в автомобиле вполне безопасно, но в это время вы должны воздерживаться от прикосновения к металлическим деталям, электроприборам, нельзя слушать радио.

Также не стоит использовать мобильный телефон - были случаи, когда владелец смартфона получил удар молнии прямо во время разговора.