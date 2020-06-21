"Там видно будет". Путин не исключил, что будет снова баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что снова будет баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения будут приняты в российской Конституции.
Соответствующее заявление Путин сделал в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин", цитаты из фильма приводит ТАСС.
"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет", - цитирует издание Путина.
Кроме того, Путин попросил чиновников не заниматься поисками нового преемника поста главы государства.
"Работать надо, а не преемников искать", - сказал Путин.
"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в Конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - дополнил президент.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Но фактически оно будет идти с 25 июня. Изменения в основной закон страны, в том числе поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, уже одобрены Госдумой. Однако президент заявлял, что поправки будут считаться принятыми только после одобрения гражданами на голосовании.
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