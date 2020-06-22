Вторая волна Covid-19 может совпасть с сезоном гриппа, но вакцин на всех может не хватить

Если следующая волна Covid-19 совпадет с сезоном гриппа, это станет двойным риском как для здоровья людей, так и для системы здравоохранения в целом, поэтому во всем мире, в том числе и в Латвии, хотят расширить вакцинацию против гриппа, чтобы избежать распространения хотя бы этого вируса, поясняет передача.

Уже в конце апреля правительство Латвии рассудило, что необходимо добиться того, чтобы по возможности большая часть общества, особенно люди из групп риска, вакцинировалась.

Как правило, против гриппа вакцинируются менее 5% населения Латвии, а в группе риска - люди старше 65 лет - по показаниям вакцинации Латвия на предпоследнем месте во всем ЕС.

Это можно исправить, но надо больше вакцин, отмечает De facto.

Переговоры с производителями ведет Государственное агентство лекарств. Оно обратилось к четырем компаниям, из которых три и ранее уже поставляли Латвии вакцины против гриппа. Однако возможности дополнительных вакцин они отклонили.

Объемы на следующий сезон гриппа производители определяют уже в ноябре - декабре предыдущего года, оценивая прежний спрос. В прошлом сезоне для Латвии произвели 173 000 вакцин и, прогнозируя небольшой рост на спрос, на следующий год запланировали 195 000.

Несмотря на то, что это на 22 000 больше, даже после использования всех привиты будут менее 10% жителей Латвии.

В прежние годы пополнить резервы вакцин можно было, если они оставались у других государств, однако в этом году больших надежд на такую возможность Госагенство лекарств не возлагает. В свою очередь, для производства новых вакцин уже поздно.

По словам директора Госагенства лекарств Яниса Звейниекса, предусмотренные для Латвии "вакцины уже произведены, упакованы и стоят для проверки стабилизации, и в августе - сентябре они уже поступят к оптовым торговцам лекарствами".

В этом году Латвия планирует расширить круг лиц, которых будут вакцинировать за счет государства.

На данный момент бесплатно вакцинируют беременных, детей до двух лет, в свою очередь частично компенсируют расходы на вакцины для людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров старше 65 лет.

В ближайшее время Министерство здравоохранения планирует подать дополнения в Кабинет министров, согласно которым в эту группу включат также медиков и сотрудников центров социального ухода.

Министерство предполагает, что для этих групп вакцин хватит, но меньше будет для тех, кто захочет сделать прививки за свой счет.