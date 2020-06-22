Во время авиарейса из Киева в Торонто погибли десятки щенков

Министерство внутренних дел Украины в субботу, 20 июня, в своем Telegram-канале сообщило, что смерть щенков расследует полиция Киевской области.

Как сообщает Корреспондент.net, всего на борту самолета находилось 500 животных - собак и котов. По информации полиции, остальные животные выжили, но у многих из них - обезвоживание.

Известно, что этот рейс был пассажирским - на борту также находились 92 человека.

"Также там находилось более трех тонн груза, учитывая животных", - заявили в полиции Украины.

Свое расследование по поводу "погибших и умирающих собак на борту недавнего рейса из Украины" также проводит канадское агентство по инспекции пищевых продуктов, сообщает CBC.

"Рейс украинской международной авиакомпании прибыл в международный аэропорт Пероне в Торонто из Киева в прошлую субботу с примерно 500 щенками французских бульдогов на борту, десятки из них погибли и еще десятки обезвоженных и тяжелобольных", - сообщили СМИ Канады.